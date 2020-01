„Wirksamkeit von UN-Missionen und Übergangsstrategien am Beispiel Minusma in Mali und Unamid im Sudan“ lautet der Titel einer öffentlichen Anhörung der Unterausschüsse „Zivile Krisenprävention, Konfliktbearbeitung und vernetztes Handeln“ sowie „Vereinte Nationen, internationale Organisationen und Globalisierung“ des Auswärtigen Ausschusses am Montag, 13. Januar 2020. „Minusma“ steht für „United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali“, „Unamid“ für „United Nations-African Union Hybrid Mission in Darfur“. Die Sitzung unter Leitung von Ottmar von Holtz (Bündnis 90/Die Grünen) beginnt um 16 Uhr im Sitzungssaal 2.200 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin.

Drei Sachverständige geladen

Zum Thema äußern werden sich in der Sitzung Olaf Bernau von „afrique-europe-interact“, einem kleinen, transnationalen Netzwerk, und vom Netzwerk Fokus Sahel, einem zivilgesellschaftlichen Netzwerk, das zu friedens- und entwicklungspolitischen Themen in der Sahelzone arbeitet, ferner Dr. Wibke Hansen vom Zentrum für Internationale Friedenseinsätze (ZIF) und Peter Schumann, ehemals tätig für Development & Peacekeeping Operations der Vereinten Nationen, äußern.

„Minusma“ in Mali

Mit rund 11.000 Blauhelmsoldaten und knapp 1.500 Polizisten trägt die Vereinte-Nationen-Mission „Minusma“ zur Stabilisierung Malis bei. Die Bundeswehr kann sich mit bis zu 1.100 Soldaten an „Minusma“ beteiligen. Das Mandat erlaubt auch den Einsatz von Waffen.

Die deutsche Beteiligung an „Minusma“ in Mali ergänzt die deutsche Beteiligung der von der Europäischen Union geführten Ausbildungsmission EUTM („European Training Mission Mali“). Die dabei von der europäischen Trainingsmission ausgebildeten malischen Streitkräfte werden unter anderem im Norden Malis zur Stabilisierung und Wiederherstellung der staatlichen Integrität eingesetzt.

An der Stabilisierungsmission in Mali beteiligen sich aktuell mehr als 50 Nationen mit rund 11.000 Blauhelmsoldaten, rund 1.500 Polizisten und Zivilpersonal. Die Mission wird derzeit von einem dänischen Kommandeur geführt. Das Hauptquartier des Einsatzes befindet sich in der Hauptstadt Bamako.

Der Großteil des deutschen Einsatzkontingents ist im Camp Castor in Gao stationiert. Deutschland stellt aber auch Personal für das Hauptquartier in Bamako und unterhält in Niamey, der Hauptstadt des benachbarten Niger, einen Lufttransportstützpunkt für Material- und Personaltransporte und die medizinische Verwundetenversorgung.

„Unamid“ in Darfur

„Unamid“ ist eine gemeinsame Friedensmission der Afrikanischen Union und der Vereinten Nationen in der westsudanesischen Provinz Darfur. Neben einer militärischen Komponente mit bis zu 19.555 Soldatinnen und Soldaten, einschließlich 360 Militärbeobachtern und Verbindungsoffizieren, kommen dabei auch zivile Anteile mit bis zu 3.772 Polizisten und 19 organisierten Polizeieinheiten zum Einsatz.

Der Deutsche Bundestag hatte am 8. November 2012 die deutsche Beteiligung an „Unamid“ in Darfur beschlossen. Das Mandat erlaubt den Einsatz von bis zu 50 Bundeswehrsoldaten. Bei ihnen handelt es sich um Einzelpersonal in den Stäben der Mission. Abhängig vom Bedarf sind auch Experten für Logistik oder Informationstechnik im Einsatz. Medizinische Unterstützung sowie Hilfe bei technischer Ausrüstung kann ebenfalls geleistet werden. (vom/07.01.2020)

Zeit: Montag, 13. Januar 2020, 16 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 2.200

Liste der geladenen Sachverständigen

Olaf Bernau , afrique-europe-interact , Netzwerk Fokus Sahel

, , Netzwerk Fokus Sahel Dr. Wibke Hansen , Zentrum für Internationale Friedenseinsätze (ZIF)

, Zentrum für Internationale Friedenseinsätze (ZIF) Peter Schumann , United Nations, Development & Peacekeeping Operations (retired)

,