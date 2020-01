Der Bundestag hat am Donnerstag, 30. Januar 2020, erstmals über Anträge der FDP-Fraktion (19/16862) und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (19/16885) zur automatischen Gesichtserkennung debattiert und beide Anträge im Anschluss zur federführenden Beratung an den Innenausschuss überwiesen.

Antrag der FDP

Die FDP fordert in ihrem Antrag mit dem Titel „Für ein Recht auf Anonymität im öffentlichen Raum – Keine automatisierte Gesichtserkennung durch die Bundespolizei“ (19/16862) die Bundesregierung auf, einen Gesetzentwurf vorzulegen, mit dem das Recht auf Anonymität im öffentlichen Raum festgeschrieben wird. Im Rahmen der Novelle des Bundespolizeigesetzes solle darüber hinaus auf Pläne verzichtet werden, mit denen die Bundespolizei die Befugnis zur automatisierten Gesichtserkennung erhalten soll.

Im Rat der Europäischen Union soll sich die Bundesregierung nach dem Willen der FDP für ein europaweites zeitweises Moratorium für den Einsatz von Software zur automatisierten und massenhaften Gesichtserkennung im öffentlichen Raum einsetzen. Die Fraktion nennt beispielhaft den Einsatz von Applikationen wie Clearview im öffentlichen und privaten Bereich.

Antrag der Grünen

Die Grünen fordern die Bundesregierung in ihrem Antrag mit dem Titel „Freiheit und Rechtsstaatlichkeit erhalten – Kein Einsatz biometrischer Gesichtserkennung in öffentlichen Räumen“ (19/16885) die Bundesregierung auf, von der geplanten gesetzlichen Legalisierung des polizeilichen Einsatzes biometrischer Gesichtserkennung abzusehen. Dies solle auch für anderweitige in Planung oder im Test befindliche biometrische Verfahren der eindeutigen Identifizierung von Personen in öffentlich zugänglichen Räumen gelten. Die entsprechenden Passagen im derzeit öffentlich diskutierten Entwurf des Bundesinnenministeriums für ein novelliertes Bundespolizeigesetz seien ersatzlos zu streichen.

Zum Schutz der Freiheitswahrnehmung in öffentlichen Räumen solle die Bundesregierung dem Bundestag einen Gesetzentwurf für ein gesetzliches Verbot der biometrischen, algorithmengesteuerten Gesichtserkennung oder anderweitiger biometrischer Verfahren vorlegen, die darauf abzielen, Bürger in öffentlichen Räumen anlasslos eindeutig zu identifizieren. Auf EU-Ebene solle die Regierung darauf hinwirken, dass dort ebenfalls eine gesetzliche Verbotsregelung verabschiedet wird. Kommerzielle Geschäftsmodelle zur eindeutigen Bildidentifizierung wie Clearview sollten als mit der EU-Datenschutzgrundverordnung sowie dem europäischen Datenschutzrecht insgesamt nicht vereinbar eingeordnet werden, heißt es in dem Antrag. (vom/30.01.2020)