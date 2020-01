Der 1. Untersuchungsausschuss („Breitscheidplatz“) will sich in seiner nächsten Sitzung ein weiteres Mal mit dem missglückten Ausreiseversuch des späteren Attentäters Anis Amri sowie mit der Rolle des Berliner Landeskriminalamtes befassen. Dazu sind für Donnerstag, 30. Januar 2020, drei Zeuginnen aus verschiedenen Polizeidienststellen geladen.

Darüber hinaus erhoffen sich die Abgeordneten Aufschluss über die Frage, wie es geschehen konnte, dass Beweismaterial aus Ermittlungen eines ausländischen Nachrichtendienstes, das deutschen Behörden seit Anfang 2017 vorlag, dem Ausschuss erst im Oktober 2019 durch die Presse zur Kenntnis gelangte. Die öffentliche Anhörung unter Vorsitz des Abgeordneten Klaus Dieter Gröhler (CDU/CSU) beginnt um 12 Uhr im Europasaal 4.900 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin.

„Ernst der Lage nicht erkannt“

Aus der Berliner Polizei erwartet der Ausschuss die derzeitige Leiterin der für die Bezirke Pankow und Reinickendorf zuständigen Direktion 1, Jutta Porzucek. Sie stand von Juli 2015 bis Dezember 2018 im Landeskriminalamt an der Spitze des Staatsschutzdezernats (LKA5) und war somit verantwortlich für die polizeiliche Betreuung Amris, der einen Großteil des Jahres 2016 in Berlin verbrachte. Sie hätte bereits am 19. Dezember 2019 vernommen werden sollen. Weil der Ausschuss in der Vorwoche mit seinen Ermittlungen indes langsamer vorangekommen war als erhofft, wurde ihr Auftritt vertagt.

Aus dem Berliner Landeskriminalamt (LKA) hat der Ausschuss bisher mehrere Zeugen gehört, zuletzt den damaligen Vize von Frau Porzucek, den stellvertretenden Leiter des Staatsschutzes Polizeioberrat Youssef El-Saghir, sowie am 21. Februar 2019 den Präsidenten Christian Steiof. Nach dem Anschlag auf dem Breitscheidplatz am 19. Dezember 2016 war die Behörde in den Fokus der Kritik geraten. Porzucek selber hatte im Januar 2018 vor dem Untersuchungsausschuss des Berliner Senats eingeräumt, sie habe „die Gefährlichkeit des Amri bezüglich eines islamistischen Terroranschlags nicht als hoch eingeschätzt“. Mittlerweile sei ihr klar, „dass der Ernst der Lage nicht erkannt“ worden sei.

Zwei gefälschte italienische Ausweise

Weitere Aufschlüsse über die Umstände des missglückten Ausreiseversuchs Amris erhofft sich der Ausschuss von zwei Beamtinnen der Bundespolizei, Polizeioberrätin Julia Buchen aus der Bundespolizeidirektion in Stuttgart sowie Hauptkommissarin Jana Seeber, die im Sommer 2016 im Bundespolizeipräsidium in Potsdam tätig war. Am Nachmittag des 29. Juli stellte damals das LKA in Berlin fest, dass Amri in einem Flixbus in Richtung Süden saß. Die Berliner informierten das Düsseldorfer LKA sowie die Bundespolizei. Diese nahm Amri am 30. Juli kurz nach Mitternacht auf dem Busbahnhof der Bodenseestadt Friedrichshafen fest.

Da die Beamten bei ihm zwei gefälschte italienische Ausweise sowie eine Substanz fanden, die sie für Rauschgift hielten, wurde beschlossen, ihm die Weiterreise in die Schweiz zu versagen. Bis zum 1. August saß Amri in Ravensburg hinter Gittern. Obwohl er damals vollziehbar ausreisepflichtig war, blieb er indes nicht in Abschiebehaft, da das zuständige Ausländeramt in Kleve nicht gewährleisten konnte, ihn in der geforderten Dreimonatsfrist außer Landes zu schaffen.

„Schlüsselepisode im Umgang der Behörden mit Amri“

Bei der Aufarbeitung des Anschlags wurde der Vorgang als Schlüsselepisode im Umgang der Behörden mit dem späteren Attentäter identifiziert. Wurde hier nicht eine Gelegenheit vertan, Amri auf elegante Art loszuwerden oder zumindest hinter Gittern zu behalten? Offen ist bisher, wer entschieden hat, Amri an der Ausreise zu hindern. Zeugen aus den Landeskriminalämtern in Düsseldorf und Berlin haben versichert, dass sie es nicht waren. Die Zeugin Buchen war als „Entscheidungsbeamtin“ in der zuständigen Bundespolizeidirektion mit der Beurteilung von Problemfällen im Grenzverkehr befasst. Gut möglich also, dass der Ausschuss bei ihr an der richtigen Adresse ist. Die Zeugin Seeber war Sachbearbeiterin im „Führungs- und Lagedienst“ des Bundespolizeipräsidiums und könnte über Informationsflüsse berichten.

Unter Ausschluss der Öffentlichkeit soll ein Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes, der Zeuge M.S., aussagen. Auch er war bereits mehrfach geladen, doch fanden die Abgeordneten nie Zeit für ihn. In seiner Befragung geht es um vier Videos aus dem November und Dezember 2016, die mit dem Attentat zusammenhängen und von einem ungenannten ausländischen Nachrichtendienst stammen. Ausschussmitglieder waren irritiert darüber, dass ihnen dieses Beweismaterial bis vor Kurzem offensichtlich vorenthalten wurde. (wid/22.01.2020)

Zeit: Donnerstag, 30. Januar 2020, 12 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Europasaal 4.900

Interessierte Besucher können sich im Sekretariat des Untersuchungsausschusses bis Mittwoch, 30. September, 13 Uhr, unter Angabe des Vor- und Zunamens sowie des Geburtsdatums und Geburtsorts anmelden (E-Mail: 1.untersuchungsausschuss@bundestag.de, Fax: 030/227-30084). Zum Einlass muss ein Personaldokument mitgebracht werden.

Bild- und Tonberichterstatter können sich beim Pressereferat (Telefon: 030/227-32929 oder 32924) anmelden.

Liste der geladenen Zeugen

Jutta Porzucek , Direktorin beim Polizeipräsidenten, Leiterin der Direktion 1 der Berliner Polizei

, Direktorin beim Polizeipräsidenten, Leiterin der Direktion 1 der Berliner Polizei Julia Buchen , Polizeioberrätin, Bundespolizeidirektion Stuttgart

, Polizeioberrätin, Bundespolizeidirektion Stuttgart Jana Seeber , Hauptkommissarin, Bundespolizei

, Hauptkommissarin, Bundespolizei M. S., Bundesnachrichtendienst (nichtöffentlich)