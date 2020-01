Die Mitglieder des Unterausschusses „Bürgerschaftliches Engagement“ befassen sich am Mittwoch, 29. Januar 2020, in öffentlicher Sitzung mit dem Thema „Gemeinnützigkeit(srecht)“. Zum Fachgespräch hat der Unterausschuss fünf Sachverständige eingeladen. Die Sitzung unter Leitung von Alexander Hoffmann (CDU/CSU) beginnt um 17 Uhr im Sitzungssaal 2.200 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin.

Weitergehenden Handlungsbedarf ermitteln

Bereits im vergangenen Jahr debattierte der Unterausschuss vermehrt über mögliche Änderungen im Bereich des Gemeinnützigkeitsrechts. Dabei standen vor allem die Vorhaben im Fokus, bei denen befürchtet wird, dass sie sich nachteilig auf die verschieden Vereine, Verbände und Organisationen auswirken, aber auch Fälle, in denen der Status der Gemeinnützigkeit bereits entzogen wurde.

Mit den Sachverständigen wollen die Abgeordneten Fragen der Gemeinnützigkeit und des Gemeinnützigkeitsrechts erörtern und Handlungsbedarf ermitteln, der über die genannten Problematiken hinausgreift. Der Unterausschuss „Bürgerschaftliches Engagement“ ist ein Unterausschuss des Ausschusses für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. (vom/22.02.2020)

Zeit: Mittwoch, 29. Januar 2020, 17 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 2.200

