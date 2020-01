Die Deutsch-Französische Parlamentarische Versammlung (DFPV) tagt am 5. und 6. Februar in Straßburg. Im Mittelpunkt steht diesmal eine Befragung der Verteidigungsministerinnen der beiden Länder. Außerdem sollen Beschlüsse zum grenzüberschreitenden Verkehr, zur Harmonisierung des Wirtschaftsrechts und zur europäischen Klimapolitik getroffen werden.

Die dritte Sitzung der Deutsch-Französischen Parlamentarischen Versammlung wird von Bundestagspräsident Dr. Wolfgang Schäuble und dem Präsidenten der französischen Nationalversammlung (Assemblée nationale), Richard Ferrand, am Mittwoch, 5. Februar 2020, um 15.30 Uhr im Louise-Weiss-Gebäude des Europäischen Parlaments in Straßburg eröffnet. Der Präsident des Europäischen Parlaments, David Sassoli, wird an die Versammelten ein Grußwort richten.

Anschließend sind die Verteidigungsministerinnen der beiden Länder, Annegret Kramp-Karrenbauer und Florence Parly, zu einer Befragung eingeladen. Am späten Nachmittag, um 17.30 Uhr, ist eine Pressekonferenz vorgesehen.

Harmonisierung des Wirtschafts- und Insolvenzrechts

Am Donnerstag, 6. Februar 2020, wird die Versammlung zunächst über die Harmonisierung des deutschen und des französischen Wirtschafts- und Insolvenzrechts beraten. Dazu soll eine bilaterale Arbeitsgruppe eingesetzt werden, die die bisherigen Lücken in der Gesetzgebung identifiziert, Harmonisierungsvorschläge erarbeitet und den nationalen Parlamenten zur Umsetzung vorschlägt.

Neben Expertenanhörungen soll auch ein Austausch mit Expertengremien der deutschen und französischen Regierung, wie dem im Vertrag von Aachen beschlossenen deutschen und französischen Wirtschaftsrat, stattfinden.

Klimaschutz-Programm „ Green Deal für Europa“

Die Versammlung soll auch über die Einsetzung einer bilateralen Arbeitsgruppe entscheiden, die sich mit dem Klimaschutz-Programm der Europäischen Kommission „Green Deal für Europa“ auseinandersetzen wird. Denn „nur wenn Deutschland und Frankreich sich gemeinsam mit den anderen Mitgliedstaaten der EU für eine zielgerichtete Umsetzung des Grünen Deals stark machen, können die klimapolitischen Vorgaben umgesetzt und die internationalen Verpflichtungen eingehalten werden“, heißt es in der Beschlussvorlage der Versammlung.

Die Aufgabe der Arbeitsgruppe soll daher sein, „die internationalen Klimaschutzmaßnahmen Deutschlands, Frankreichs sowie der Europäischen Union kritisch-konstruktiv zu begleiten und gegebenenfalls eigene Vorschläge zu erarbeiten“.

Zusammenarbeit in den Grenzregionen

Bei der Sitzung in Straßburg wird die DFPV auch die Zusammenarbeit in der deutsch-französischen Grenzregion unter die Lupe nehmen und über eine gemeinsame Initiative zur Verbesserung des grenzüberschreitenden Verkehrs entscheiden. Denn gute Verkehrsverbindungen und moderne, klimaschonende Mobilität sind Grundlage jeder regionalen Entwicklung und Zusammenarbeit. Aber manche Verkehrswege sind seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges unterbrochen. Das gilt beispielsweise für die Eisenbahnbrücke zwischen Colmar und Breisach am Rhein.

Laut dem Beschlussvorschlag der DFPV sollen der Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur des Deutschen Bundestages und der Ausschuss für nachhaltige Entwicklung und Raumplanung der Assemblée nationale eine gemeinsame Sitzung im Grenzgebiet abhalten, um über Möglichkeiten von Lückenschließungen und den Ausbau der Verbindungen zu beraten. Daran werden auch Vertreter der regionalen Zusammenarbeit teilnehmen.

Auch die Präsidien der Parlamente tagen gemeinsam

Am Mittwochvormittag, vor Beginn der DFPV, werden sich die Präsidien der beiden Parlamente unter der Leitung von Schäuble und Ferrand zu einem regelmäßigen Austausch treffen. Diesmal soll es darum gehen, wie sich die deutsch-französische Zusammenarbeit nach der Erneuerung der europäischen Institutionen gestaltet und welche Rolle dabei die nationalen Parlamente spielen können. Die Mitglieder der beiden Parlamentspräsidien werden dabei einerseits interne Herausforderungen besprechen wie zum Beispiel den „Green Deal“ oder den mehrjährigen Finanzrahmen der EU, andererseits den internationalen Kontext.

Die Deutsch-Französische Parlamentarische Versammlung ist aus dem deutsch-französischen Parlamentsabkommen hervorgegangen, das 2019 von der Nationalversammlung und dem Bundestag verabschiedet wurde. Sie setzt sich aus fünfzig Mitgliedern der Nationalversammlung und fünfzig Mitgliedern des Deutschen Bundestages zusammen – ein bisher einmaliges Format der Zusammenarbeit in Europa. Frühere Treffen fanden am 25. März 2019 in Paris und am 23. September 2019 in Berlin statt. (rub/27.01.2020)