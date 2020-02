Die Bundeswehr soll sich weiterhin an der von den Vereinten Nationen geführten Friedensmission im Südsudan („Unmiss“) beteiligen. Der Bundestag hat am Mittwoch, 12. Februar 2020, erstmalig über den entsprechenden Antrag der Bundesregierung (19/17032) debattiert, mit dem das bis Ende März 2020 befristete Mandat um ein weiteres Jahr verlängert werden soll. Der Antrag wurde zur federführenden Beratung an den Auswärtigen Ausschuss überwiesen.

Antrag der Bundesregierung

Die Bundeswehr kann im Südsudan bis zu 50 Soldatinnen und Soldaten einsetzen. Sie sollen Führungs-, Verbindungs-, Beratungs-, Beobachtungs- und Unterstützungsaufgaben wahrnehmen. Auch sollen sie Hilfe leisten bei technischer Ausrüstung und Ausbildung der Truppen anderer Nationen sowie für die Vereinten Nationen. Bereitgestellt wird neben entsprechenden Experten auch Einzelpersonal zur Verwendung in den Stäben und Hauptquartieren der Friedensmission. Die eingesetzten Kräfte haben zur Durchsetzung ihrer Aufträge auch das Recht, militärische Gewalt anzuwenden.

Die Zusatzausgaben für die Fortsetzung des Unmiss-Mandats werden auf rund 900.000 Euro beziffert, von denen 700.000 auf das Haushaltsjahr 2020 und 200.000 auf das Haushaltsjahr 2021 entfallen. (sas/12.02.2020)