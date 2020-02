Liveübertragung: Freitag, 14. Februar, 12.35 Uhr

Bündnis 90/Die Grünen fordern in einem Antrag (19/15804), die Digitalpolitik stärker mit ökologischen Zielsetzungen in Einklang zu bringen. Auch die FDP will die Ökologie digital gestalten (19/17097). Über beide Anträge debattiert der Bundestag erstmals am Freitag, 14. Februar 2020. Im Anschluss an die einstündige Aussprache soll der Antrag der Grünen zur weiteren Beratung in den federführenden Ausschuss für Wirtschaft und Energie überwiesen werden. Offen ist, ob die Federführung für den FDP-Antrag beim Umweltausschuss oder beim Wirtschaftsausschuss liegen soll.

Grüne dringen auf ökologische Digitalisierung

Die Grünen fordern eine Abstimmung der Digitalpolitik mit ökologischen Zielsetzungen (19/15804). Richtschnur müssten die international vereinbarten Klima- und Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen sein, erklären die Abgeordneten in ihrem Antrag. Kernpunkte seien eine Reduktion des Stromverbrauchs der öffentlichen IT und insbesondere in den Rechenzentren von Bundeseinrichtungen, eine Überarbeitung diverser Digitalisierungsstrategien mit Blick auf Klima- und Nachhaltigkeitsziele der Bundesregierung sowie ein Fokus auf energiesparsame Anwendungen im Bereich Künstliche Intelligenz. Auch bei Ausschreibungen und Beschaffungsrichtlinien müssten Energie- und Ressourcenverbrauch stärker ins Gewicht fallen, heißt es weiter.

Die Abgeordneten begründen ihren Vorstoß mit der Schlüsselrolle, die digitalen Technologien beim Kampf gegen den Klimawandel zukomme: „Die Digitalisierung als Nachhaltigkeitsmotor auszugestalten, ist eine Chance für Deutschland und Europa im digitalen Wettbewerb wieder aufzuschließen und Vorsprünge zu erarbeiten, denn hier werden enorme Potentiale bisher liegen gelassen – und zwar weltweit.“

FDP will staatliche Strompreisanteile senken

Die FDP fordert die Bundesregierung unter anderem auf, Regulierungen zur vermeintlichen Minderung von Treibhausgasemissionen in Bereichen, die bereits vom europäischen Emissionshandelssystem erfasst sind und somit keine realen Auswirkungen auf das Klima hätten, abzuschaffen (19/17097). Auf EU-Ebene will die Fraktion stattdessen die Ausweitung des Emissionshandelssystems auf die Sektoren Gebäude und Verkehr vorantreiben und ein blockchainbasiertes Kreislaufsystem einführen, das auch den aktiven Entzug von Kohlendioxid aus der Atmosphäre belohnt.

Aus den zusätzlichen Einnahmen der Ausweitung des Emissionshandels in Höhe von rund 9,5 Milliarden Euro sollten die staatlichen Strompreisbestandteile ab 2021 gesenkt werden, verlangt die FDP. So solle die Stromsteuer auf das EU-Mindestmaß gesenkt werden. Bei der anstehenden Überarbeitung der EU-Energiesteuerrichtlinie solle sich die Regierung für die Abschaffung des Mindestsatzes auf Strom einsetzen. Darüber hinaus plädiert die Fraktion dafür, die Umlage nach dem Erneuerbar-Energien-Gesetz (EEG) um zunächst bis zu 2,2 Milliarden Euro pro Jahr zu senken. (pez/sas/12.02.2020)