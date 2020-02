Liveübertragung: Donnerstag, 13. Februar, 15.20 Uhr

Der Bundestag debattiert am Donnerstag, 13. Februar 2020, abschließend über den Gesetzentwurf der Bundesregierung für einen fairen Kassenwettbewerb in der gesetzlichen Krankenversicherung (Fairer-Kassenwettbewerb-Gesetz, 19/15662). Für die Beratung vor der Abstimmung steht eine halbe Stunde zur Verfügung.

Abschließend beraten werden auch vier Vorlagen der Opposition. Bündnis 90/Die Grünen fordern in einem Antrag, die „solidarische Wettbewerbsordnung in der gesetzlichen Krankenversicherung“ weiterzuentwickeln (19/9565). Ebenfalls abgestimmt werden drei Anträge der AfD mit den Titeln „Lieferengpässe bei Arzneimitteln wirksam begrenzen, Abhängigkeit der Arzneimittelversorgung vom Nicht-EU-Ausland abbauen“ (19/15789), „Verbindliche patienten- und aufgabengerechte Personalvorgaben für alle im Krankenhaus tätigen Bezugsgruppen einführen“ (19/15790) sowie „Wettbewerb in der privaten Krankenversicherung stärken – Altersrückstellungen beim Anbieterwechsel mitnehmen lassen“ (19/9233). Zur Abstimmung liegt eine Beschlussempfehlung des Gesundheitsausschusses vor (19/17155).

Erstmalig auf der Tagesordnung steht außerdem Antrag der Fraktion Die Linke mit dem Titel „Arzneimittelversorgung sicherstellen – Lieferengpässe wirksam bekämpfen“ (19/17106). Er soll anschließend zur weiteren Beratung in den federführenden Gesundheitsausschuss überwiesen werden.

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Der Wettbewerb zwischen den gesetzlichen Krankenkassen soll künftig fairer und zielgenauer als bisher ausgestaltet werden. Das ist laut Bundesregierung Ziel des „Gesetzes für einen fairen Kassenwettbewerb in der gesetzlichen Krankenversicherung“. Dazu will die Bundesregierung ihrem Entwurf zufolge unter anderem neue Haftungsregeln einführen und die Verfahrensregeln im Wettbewerb, vor allem für Werbemaßnahmen, verbindlicher gestalten.

Auch die Strukturen des GKV-Spitzenverbandes, des Spitzenverbandes der gesetzlichen Krankenkassen, sollen durch einen neuen Lenkungs- und Koordinierungsausschuss weiterentwickelt werden, um „eine engere und transparentere Anbindung an das operative Geschäft der Krankenkassen zu unterstützen“. Darüber hinaus ist geplant, die bisher geltenden Rahmenbedingungen für den Erfahrungs- und Meinungsaustausch zwischen den Aufsichtsbehörden der gesetzlichen Krankenkassen zu konkretisieren, „um Transparenz, Abstimmung und Kooperation zwischen den Aufsichtsbehörden auf Bundes- und Landesebene zu stärken“.

Antrag der Grünen

Die gesetzlichen Krankenkassen brauchen nach Ansicht der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Anreize für eine bessere Versorgung der Patienten. Bisher finde der Wettbewerb zwischen den Kassen fast nur über den Zusatzbeitrag sowie über Angebote wie Satzungsleistungen und Bonusprogramme statt, heißt es in ihrer Vorlage. Gute Versorgungsqualität zahle sich für die Krankenkassen nicht aus. Darum seien Instrumente und Anreize nötig, mit denen die Kassen für gute Versorgung belohnt würden.

Konkret fordern die Abgeordneten ein unabhängiges und qualitätsgesichertes Monitoring für einen Vergleich der Versorgungsleistung und -qualität der Krankenkassen. Zugleich sollte ein Gutachten über entsprechende Anreize und Instrumente für die Kassen erstellt werden.

Erster Antrag der AfD

Die AfD fordert in ihrem ersten Antrag (19/15789) von der Bundesregierung einen Gesetzentwurf, mit dem sichergestellt werden soll, dass pharmazeutische Unternehmen eine voraussichtlich über zwei Wochen hinausgehende Nichtverfügbarkeit eines verschreibungspflichtigen Arzneimittels in Deutschland unverzüglich melden müssen. Die betroffenen Arzneimittel sollen nicht exportiert werden dürfen.

Die Vergabe von Rabattverträgen solle im Fünften Buch Sozialgesetzbuch (SGB V) so geändert werden, dass Zuschläge grundsätzlich auf mindestens zwei unterschiedliche Anbieter verteilt werden, von denen mindestens einer sowohl das Fertigarzneimittel als auch den darin enthaltenen Wirkstoff innerhalb der EU herstellt oder herstellen lässt.

Zweiter Antrag der AfD

In ihrem zweiten Antrag (19/15790) fordert die AfD die Bundesregierung auf, einen Gesetzentwurf vorzulegen, mit dem sichergestellt wird, dass die Kosten für alle im Krankenhaus tätigen Berufsgruppen aus den Fallpauschalen (DRG – Diagnosis Related Group) ausgegliedert werden.

Verbindliche patienten- und aufgabengerechte Personalvorgaben sollen nach Ansicht der Fraktion für alle im Krankenhaus tätigen Berufsgruppen gelten.

Dritter Antrag der AfD

In ihrem dritten Antrag (19/9233) setzt sich die AfD dafür ein, den Wettbewerb in der Privaten Krankenversicherung (PKV) stärken. Dazu sollten die Altersrückstellungen bei einem Anbieterwechsel mitgenommen werden können, heißt es in einem Antrag.

Derzeit sei der Wettbewerb in der PKV aufgrund der sehr eingeschränkten Möglichkeiten der Versicherten, beim Anbieterwechsel die Altersrückstellungen mitzunehmen, begrenzt. Der Wettbewerb finde daher überwiegend über Neukunden statt, während bereits Versicherte häufig lebenslang an ihren Anbieter gebunden seien. Dies vermindere die Effizienz der PKV und führe zu unnötigen Kosten für die Versicherten.

Antrag der Linken

Die Linke fordert in ihrem neuen Antrag (19/17106), den Auftrag der Arzneimittelhersteller zu konkretisieren. Sollten Engpässe auftreten, die die Versorgung der Bevölkerung gefährden, müsse der Hersteller ein Bußgeld zahlen. Dadurch will die Fraktion gewährleisten, dass die Fehleranfälligkeit der Wirkstoffherstellung verringert wird und es keine Abhängigkeit von einzelnen Produktionsstätten gibt. Die Lieferketten aller Bestandteile von Arzneimitteln sollten dokumentiert werden, so die Abgeordneten.

Gegen den Hersteller sollten Regressansprüche vorgesehen werden, falls es zu einem Engpass kommt, den der Hersteller hätte vermeiden können und der für Kostenträger oder Patienten höhere Kosten oder für Leistungserbringer einen höheren Aufwand bedeute. Als letztes Mittel schlägt die Fraktion Zwangslizenzen vor, falls ein Hersteller den Auflagen nicht ausreichend nachkommt und dadurch wiederholt Versorgungsengpässe entstehen. (sas/pk/vom/12.02.2020)