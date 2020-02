Der Bundestag hat am Donnerstag, 13. Februar 2020, nach halbstündiger Aussprache den Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Umsetzung der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 26. März 2019 zum Ausschluss der Stiefkindadoption in nichtehelichen Familien (19/15618, 19/16341, 19/16578 Nr. 1.7) in der vom Rechtsausschuss geänderten Fassung (19/17154) angenommen. Die FDP stimmte dagegen, die Linksfraktion enthielt sich. Gegen die Stimmen der Linken und der Grünen lehnte der Bundestag einen Entschließungsantrag der Fraktion Die Linke (19/17157) ab.

Oppositionsinitiativen abgelehnt

Keine Mehrheit fand ein Antrag der FDP-Fraktion mit dem Titel „Modernes Adoptionsrecht schaffen – Gemeinsame Adoption für nichteheliche Paare sowie Einzeladoption für Ehegatten ermöglichen“ (19/15772), zu dem ebenfalls eine Beschlussempfehlung des Rechtsausschusses (19/17154) vorlag. Nur die Antragsteller stimmten dafür, Bündnis 90/Die Grünen enthielten sich.

Einem Gesetzentwurf von Bündnis 90/Die Grünen „zur Anpassung der abstammungsrechtlichen Regelungen an das Gesetz zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts“ (19/2665) stimmte neben den Grünen nur noch die Linksfraktion zu, die übrigen Fraktionen lehnten ihn ab. Auch dazu gab es eine Beschlussempfehlung des Rechtsausschusses (19/16906).

Voraussetzungen für die nichteheliche Stiefkindadoption

Mit dem Gesetzentwurf wird eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 26. März 2019 umgesetzt, wonach der Ausschluss der Stiefkindadoption in nichtehelichen Familien verfassungswidrig ist und der Gesetzgeber verpflichtet wurde, bis zum 31. März 2020 eine Neuregelung zu treffen. Nach der Entscheidung der Richter verstößt die beanstandete Regelung gegen Artikel 3 Absatz 1 des Grundgesetzes, weil sie Stiefkinder in nichtehelichen Familien gegenüber Stiefkindern in ehelichen Familien ohne ausreichenden Grund benachteilige.

Das Gesetz setzt nun die Entscheidung um und ermöglicht die Stiefkindadoption in nichtehelichen Familien. Die Vorschriften über die Stiefkindadoption in ehelichen Familien werden danach auf Personen in einer verfestigten Lebensgemeinschaft in einem gemeinsamen Haushalt entsprechend angewendet. Eine verfestigte Lebensgemeinschaft in einem gemeinsamen Haushalt liegt nach mindestens vierjährigem Zusammenleben oder bei Zusammenleben mit einem gemeinsamen Kind vor.

Abgelehnter Entschließungsantrag der Linken

Die Linke wollte mit ihrem Entschließungsantrag (19/17157) die Bundesregierung unter anderem auffordern, die nachgeburtlichen Stiefkindadoptionsverfahren für Wunschkinder in queeren Partnerschaften abzuschaffen und im Abstammungsrecht eine Elternschaftsanerkennung für eheliche und nichteheliche Kinder, die in die Partnerschaft hineingeboren werden, einzuführen.

In den Geburtsurkunden und im Geburtenregister sollte eine für queere Familien diskriminierungsfreie Bezeichnung der Eltern vorgesehen werden. Auch unverheirateten Paaren wollte die Fraktion die Möglichkeit der sogenannten „Fremdadoption“ ermöglichen.

Abgelehnter Antrag der FDP

Die FDP wollte mit ihrem abgelehnten Antrag (19/15772) die Bundesregierung auffordern, einen Entwurf zur Änderung insbesondere des Paragrafen 1741 Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches vorzulegen, der nichteheliche Lebensgemeinschaften und Ehe bei der Adoption eines Kindes gleichstellt. Ebenso sollte die Einzeladoption auch für einen Ehepartner zugelassen werden. Der Gesetzentwurf der Bundesregierung bleibe hinter den Anforderungen zurück, die das Bundesverfassungsgericht gestellt habe, so die Kritik der Abgeordneten. Es sei im Sinne der betroffenen Kinder geboten, Paaren in nichtehelicher Lebensgemeinschaft zu ermöglichen, wie Ehegatten gemeinsam zu adoptieren, schreibt die Fraktion. Dies betreffe über Stiefkindadoptionen hinaus auch die gemeinsame Adoption fremder Kinder.

Ferner sei auch Ehegatten zu ermöglichen, als Einzelperson zu adoptieren. Es ist nach Ansicht der Liberalen nicht hinnehmbar, dass die Einzeladoption eines Kindes nach Paragraf 1741 Absatz 2 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches bei Personen, die nicht verheiratet sind, möglich ist und die Möglichkeit der Einzeladoption eines Kindes rechtlich nicht vorgesehen ist, sobald eine Person verheiratet ist.

Abgelehnter Gesetzentwurf der Grünen

Mit dem abgelehnten Gesetzentwurf (19/2665) wollten die Grünen die sogenannte gesetzliche Fiktion, wonach der Ehemann der Mutter automatisch der zweite rechtliche Elternteil des Kindes ist, auf die Ehefrau der Mutter erweitern. Damit sollten alle Kinder, die in einer Ehe geboren werden, von Geburt an zwei gesetzlich in Verantwortung stehende Elternteile erhalten.

Die neue Regelung eröffne darüber hinaus die Möglichkeit der Mutterschaftsanerkennung entsprechend der Vaterschaftsanerkennung nach Paragraf 1592 Nr. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches, so die Fraktion. Damit wollten die Grünen Kinder, die in eine lesbische Partnerschaft hineingeboren werden, mit solchen, die in eine heterosexuelle Partnerschaft hineingeboren werden, im Abstammungsrecht gleichstellen. Fehlende oder unzureichende rechtliche Beziehungen eines Kindes zu einem Elternteil benachteiligten das Kind und erzeugten Rechtsunsicherheit für alle Beteiligten, heißt es im Gesetzentwurf. (vom/sas/13.02.2020)