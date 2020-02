In seiner nächsten Sitzung will sich der 1. Untersuchungsausschuss („Breitscheidpatz“) der ausländerrechtlichen Behandlung des späteren Attentäters Anis Amri sowie erneut dessen missglücktem Versuch widmen, aus Deutschland in die Schweiz auszureisen. Erstmals in öffentlicher Anhörung soll darüber hinaus die Rolle der Geheimdienste zur Sprache kommen.

Dazu sind für Donnerstag, 13. Februar 2020, ein Beamter der Bundespolizei, ein Oberinspektor aus dem Ausländeramt des Kreises Kleve sowie ein Referatsleiter aus dem Bundesnachrichtendienst als Zeugen geladen. Die öffentliche Vernehmung unter Vorsitz des Abgeordneten Klaus-Dieter Gröhler (CDU/CSU) beginnt voraussichtlich ab 13 Uhr im Europasaal 4.900 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin.

Amri nach Mitternacht aus einem Flixbus geholt

Weitere Auskünfte über die Umstände, unter denen der Versuch des späteren Attentäters, Deutschland zu verlassen, im Sommer 2016 scheiterte, erwartet der Ausschuss von Polizeihauptkommissar Thomas Meier. Er war in der Nacht zum 30. Juli 2016 Dienstgruppenleiter in der Bundespolizeiinspektion Konstanz, als in der unweit gelegenen Bodenseestadt Friedrichshafen zwei seiner untergebenen Beamten Anis Amri kurz nach Mitternacht aus einem Flixbus holten. Amri wollte Deutschland verlassen und mit dem Bus von Friedrichshafen weiterreisen nach Zürich.

Die beiden Bundespolizisten fanden bei Amri zwei gefälschte italienische Personalausweise. Dies sowie der Umstand, dass Amri als islamistischer Gefährder und mehrfacher Straftäter in einschlägigen Datenbanken deutscher Sicherheitsbehörden registriert war, veranlasste die vorgesetzten Dienststellen in Stuttgart und Potsdam, ihm die Ausreise zu verwehren. Amri wurde der baden-württembergischen Landespolizei überstellt und blieb zwei Tage in Ravensburg in Haft.

Rechtliche Bedenken gegen die Untersagung der Ausreise

Der Zeuge Meier führte in jener Nacht mehrere Telefonate mit der Bundespolizeidirektion in Stuttgart, wo letztlich die Entscheidung fiel, Amri in Deutschland zu behalten, sowie mit dem Bundespolizeipräsidium in Potsdam. Er soll dabei rechtliche Bedenken gegen die Untersagung der Ausreise geltend gemacht haben.

In seiner vorigen Sitzung am 30. Januar 2020 hörte der Ausschuss zwei damals mit dem Fall befasste Beamtinnen der Bundespolizei aus Stuttgart und Potsdam. Beide gaben an, sie hätten verhindern wollen, dass ein erkannter islamistischer Gefährder unkontrolliert in Europa herumreise.

In der Ausländerbehörde für Amri zuständig

Als zweiten Zeugen erwartet der Ausschuss am nächsten Donnerstag einen Kreisoberinspektor aus Kleve. Er war in der dortigen Ausländerbehörde seit 2015 für Amri zuständig, der damals unter anderem Namen in einer Flüchtlingsunterkunft in Emmerich am Niederrhein gemeldet war. Von ihm erhoffen sich die Abgeordneten Aufschlüsse über die Bemühungen seiner Behörde, Amri loszuwerden.

Der Tunesier war seit Juni 2016, als die Ablehnung seines Asylantrags rechtskräftig wurde, vollziehbar ausreisepflichtig. Der Mitarbeiter der Kreisverwaltung in Kleve hat bereits vor dem Untersuchungsausschuss des nordrhein-westfälischen Landtages zweimal umfassend ausgesagt.

Aus Kleve in Baden-Württemberg angerufen

Was waren die Hindernisse, die Amris Abschiebung im Wege standen? Was wusste man im Ausländeramt über die Gefährlichkeit des Mannes? Gab es Versuche, mit anderen Behörden die Bemühungen um Amris Heimreise zu koordinieren? Wann lagen die von der tunesischen Seite verlangten erkennungsdienstlichen Beweismittel, etwa ein Handflächenabdruck Amris, den zuständigen Stellen vor?

Auch im Zusammenhang mit Amris Ausreiseversuch spielte der Zeuge eine Rolle. Er rief damals aus Kleve als zuständiger Sachbearbeiter bei der Polizei in Baden-Württemberg an, um mitzuteilen, dass Amri aus Mangel an Passersatzpapieren in absehbarer Zeit nicht abgeschoben werden könne und daher aus der Haft in Ravensburg zu entlassen sei.

Bundesnachrichtendienst-Mitarbeiter als Zeugen

Über die Zusammenarbeit mit ausländischen Geheimdiensten bei der Bekämpfung des radikalislamischen Terrorismus will der Ausschuss abschließend einen Referatsleiter aus dem Bundesnachrichtendienst (BND), den Zeugen C. H., hören. Dabei soll es auch um die Frage gehen, wie es geschehen konnte, dass vier Videos mit Bezug auf das Breitscheidplatz-Attentat, die ein ausländischer Nachrichtendienst Anfang 2017 den deutschen Behörden überlassen hatte, dem Ausschuss erst im vorigen Herbst zugänglich wurde.

Ein Untergebener des Zeugen, der BND-Sachbearbeiter M. S., hat dazu bereits in der vorigen Sitzung geheim ausgesagt. Er soll am nächsten Donnerstag vor Einstieg in die öffentliche Vernehmung ein weiteres Mal hinter verschlossenen Türen befragt werden. (wid/05.02.2020)

Zeit: Donnerstag, 13. Februar 2020, 13 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Europasaal 4.900

Interessierte Besucher können sich im Sekretariat des Untersuchungsausschusses bis Mittwoch, 12. Februar, unter Angabe des Vor- und Zunamens sowie des Geburtsdatums und Geburtsorts anmelden (E-Mail: 1.untersuchungsausschuss@bundestag.de, Fax: 030/227-30084). Zum Einlass muss ein Personaldokument mitgebracht werden.

Bild- und Tonberichterstatter können sich beim Pressereferat (Telefon: 030/227-32929 oder 32924) anmelden.

Liste der geladenen Zeugen