Der Bundestag hat am Mittwoch, 15. Januar 2020, in erster Lesung einen Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Verbesserung der Rahmenbedingungen luftsicherer Zuverlässigkeitsüberprüfungen (19/16428) erstmals beraten und im Anschluss zusammen mit einem Antrag der FDP-Fraktion mit dem Titel „Abschaffung der Zuverlässigkeitsprüfungen für Privatpiloten und Luftsportler“ (19/16481) zur federführenden Beratung in den Ausschuss für Inneres, Bau und Heimat überwiesen.

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Ziel des Gesetzesvorhabens ist es dem Entwurf zufolge, den zivilen Luftverkehr besser vor Angriffen sogenannter Innentäter zu schützen. Diese stellten, so die Bundesregierung, „eine der größten Bedrohungen“ für die Sicherheit des zivilen Luftverkehrs dar. Zum Schutz vor derartigen Angriffen sieht das Luftsicherheitsgesetz eine Zuverlässigkeitsüberprüfung aller Personen vor, die in besonderer Weise Einfluss auf die Sicherheit des Luftverkehrs nehmen können. Mit der geplanten Änderung sollen jetzt die Rahmenbedingungen luftsicherheitsrechtlicher Zuverlässigkeitsüberprüfungen verbessert werden.

So ist vorgesehen, die Luftsicherheitsbehörden zu befugen, weitere sicherheitsrelevante Informationen anderer Behörden in die Zuverlässigkeitsüberprüfung einzubeziehen. Die Regelungen für die Zuverlässigkeitsüberprüfung von Luftfahrern sollen mit den bestehenden Regelungen für die anderen überprüfungspflichtigen Personengruppen harmonisiert werden. Um das Sicherheitsniveau zu erhöhen und das Überprüfungsverfahren zu vereinfachen ist geplant, die gesetzlichen Grundlagen zur Errichtung eines künftigen Luftsicherheitsregisters zu schaffen. Ferner sollen die restriktiven Mitwirkungsmöglichkeiten bei Überprüfungen durch ausländische Stellen erweitert werden.

Antrag der FDP

Die FDP fordert von der Bundesregierung, einen Gesetzentwurf vorzulegen, der sowohl Bewerber als auch Inhaber von Privatpilotlizenzen sowie weitere Luftsportler von einer luftsicherheitsrechtlichen Zuverlässigkeitsprüfung ausnimmt und die europarechtlich mögliche Differenzierung nach verschiedenen Arten von luftsicherheitsrechtlichen Zuverlässigkeitsüberprüfungen in deutsches Recht umsetzt. Damit solle Rechtsklarheit für die Betroffenen geschaffen werden. Auch sollen keine unnötigen bürokratischen Hürden im Hinblick auf die nahende Verschärfung der Wiederholungsfristen für die Zuverlässigkeitsüberprüfung aufgebaut werden. Künftige Regelungen sollten europäisch abgestimmt werden, deutsche Sonderwege seien zu vermeiden, schreiben die Liberalen.

Die luftsicherheitsrechtliche Zuverlässigkeitsüberprüfung /ZÜP) nach dem Luftsicherheitsgesetz dient nach Fraktionsangaben der Sicherheit des zivilen Luftverkehrs und damit vor allem dem Schutz vor Angriffen auf diese Sicherheit durch den zweckentfremdeten Betrieb von Flugzeugen. Genannt werden Flugzeugentführungen, Sabotageakte und terroristische Anschläge. In Deutschland betreffe die ZÜP nicht nur Berufspiloten, sondern auch Bewerber und Inhaber von Privatpilotenlizenzen sowie Luftsportler. (sas/vom/15.01.2020)