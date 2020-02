Der Bundesrat will die Verunglimpfung der Flagge und Hymne der Europäischen Union unter Strafe stellen. Sein Gesetzentwurf (19/14378) ist am Mittwoch, 12. Februar 2020, Gegenstand einer öffentlichen Anhörung des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz. Die Sitzung unter Leitung von Prof. Dr. Heribert Hirte (CDU/CSU) beginnt um 11 Uhr im Sitzungssaal 2.600 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin.

Gesetzentwurf des Bundesrates

Der Bundesrat will in das Strafgesetzbuch einen neuen Paragrafen 90c aufnehmen, der die Verunglimpfung der Flagge und Hymne der Europäischen Union unter Strafe stellt. Der Entwurf sieht vor, dass der abstrakte Strafrahmen der neuen Vorschrift sich an Paragraf 90a orientiert und daher bei Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe liegt. Der Versuch einer solchen Verunglimpfung solle ebenso strafbar sein.

Zur Begründung heißt es, nach geltender Rechtslage seien die Symbole der Europäischen Unio, wie die Flagge und die Hymne nicht ausreichend über das materielle Strafrecht geschützt. Vor dem Hintergrund der besonderen Bedeutung der Europäischen Union für die Bundesrepublik Deutschland bestehe gesetzgeberischer Handlungsbedarf.

Die Länderkammer beabsichtigt, den Strafverfolgungsbehörden ausreichende Mittel an die Hand zu geben, um entschieden und wirksam gegen solche Handlungen vorzugehen, die das Verächtlichmachen der Grundwerte der Europäischen Union zum Ziel haben. (mwo/03.02.2020)

Zeit: Mittwoch, 12. Februar 2020, 11 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 2.600

Liste der geladenen Sachverständigen