Liveübertragung: Donnerstag, 5. März, 14.35 Uhr

„Die Eskalation in Idlib und die Folgen für Europa“ lautet der Titel einer Aktuellen Stunde, die am Donnerstag, 5. März 2020, im Anschluss an die Abstimmungen ohne Aussprache aufgerufen wird. Verlangt wurde die Aktuelle Stunde von den Koalitionsfraktionen CDU/CSU und SPD. (vom/03.03.2020)