Liveübertragung: Freitag, 6. März, 15.05 Uhr

Die Bundesregierung will Therapien zur „Heilung“ von Homosexualität verbieten. Ihren Gesetzentwurf „zum Schutz vor Konversionsbehandlungen“ (19/17278) berät der Bundestag am Freitag, 6. März 2020, in erster Lesung. Die Vorlage soll im Anschluss zur weiteren Beratung an die Ausschüsse überweisen werden. Dabei soll der Gesundheitsausschuss die Federführung übernehmen. Gleichzeitig wird auch ein Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen mit dem Titel „Gefährlichen Pseudotherapien mit dem Ziel der Änderung der sexuellen Orientierung ein Ende setzen“ (19/7931 neu) diskutiert. Der Antrag soll im Anschluss ebenfalls an die Ausschüsse überwiesen werden. Derzeit ist noch strittig, ob der Gesundheitsausschuss oder der Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend bei den Beratungen die Federführung übernimmt.

Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr vorgesehen

Medizinische Interventionen, die darauf gerichtet sind, die sexuelle Orientierung oder die selbstempfundene geschlechtliche Identität einer Person gezielt zu verändern oder zu unterdrücken (sogenannte Konversionstherapien), sollen künftig verboten werden, lautet das Ziel des Regierungsentwurfs.

Die Verbote gelten für alle Personen. Bei Fürsorge- und Erziehungsberechtigten soll die Strafbarkeit auf Fälle der gröblichen Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht beschränkt werden. Verstöße sollen laut Bundesregierung mit einer Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr oder einem hohen Bußgeld geahndet werden.

Grüne fordern Öffentlichkeitskampagne

Die Grünen schreiben in ihrem Antrag, Homosexualität sei keine Krankheit, sondern Teil der menschlichen Natur und eine geschützte Ausprägung der Persönlichkeit. Dies sei auch von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 1990 mit der Streichung von Homosexualität von der Liste psychischer Krankheiten.

Daher fordern sie die Bundesregierung unter anderem auf, gemeinsam mit dem Gemeinsamen Bundesausschuss die Richtlinien des Leistungskatalogs der gesetzlichen Krankenkasse zu überprüfen, damit solche Pseudotherapien nicht unter anderen Leistungen abgerechnet werden können. Zudem soll die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und die Beauftragte der Bundesregierung für die Belange der Patienten eine Öffentlichkeitskampagne starten, die über die Vielfalt sexueller Orientierungen, geschlechtlicher Identitäten und die Gefährlichkeit sogenannter „Konversionstherapien“ aufklärt. (aw/hau/21.02.2020)