Ohne Aussprache wird der Bundestag am Donnerstag, 5. März 2020, eine Reihe von Vorlagen zur weiteren Beratung in die Ausschüsse überweisen.

Gendiagnostik: Ein von der FDP eingebrachter Gesetzentwurf zur „Änderung des Gendiagnostikgesetzes – Vorgeburtliche Vaterschaftstests ermöglichen“ (19/16950) soll federführend im Gesundheitsausschuss weiterberaten werden. Die Fraktion will vorgeburtliche Vaterschaftstests mittels nichtinvasiver Diagnostik ermöglichen. Dazu solle Paragraf 17 Absatz 6 des Gendiagnostikgesetzes geändert werden, heißt es in der Vorlage. Hintergrund sei, dass die gegenwärtige Fassung des Gesetzes die Durchführung vorgeburtlicher Vaterschaftstests nur zulasse, wenn nach ärztlicher Erkenntnis an der Schwangeren eine rechtswidrige Tat nach den Paragrafen 176 bis 178 des Strafgesetzbuchs begangen worden ist und dringende Gründe für die Annahme sprechen, dass die Schwangerschaft auf der Tat beruht. Liege eine solche Situation nicht vor, heißt es in dem Entwurf, seien Schwangere und potentiell in Frage kommende Väter sowie Angehörige dazu gezwungen, bis zur Geburt in Ungewissheit zu leben, obwohl die Vaterschaft heutzutage mittels nichtinvasiver Diagnostik risikolos geklärt werden könne.

Verpackungsgesetz: Ein von der Bundesregierung eingebrachter Entwurf eines „Ersten Gesetzes zur Änderung des Verpackungsgesetzes“ (19/16503) soll federführend im Umweltausschuss beraten werden. Ziel des Gesetzes sei es, die positive Entwicklung bei der Reduktion von leichten Kunststofftragetaschen mit einer Wandstärke von 15 bis 50 Mikrometern durch das gesetzliche Verbot des Inverkehrbringens fortzuführen und eine weitere erhebliche Reduzierung zu erreichen. Ausgenommen von diesem Verbot seien bestimmte sehr leichte Kunststofftragetaschen.

Jahresfinanzberichte: Die Bundesregierung hat einen Gesetzentwurf zur „weiteren Umsetzung der Transparenzrichtlinie – Änderungsrichtlinie im Hinblick auf ein einheitliches elektronisches Format für Jahresfinanzberichte“ eingebracht, der federführend im Rechtsausschuss beraten werden soll.

Tagesbetreuung für Kinder: Ein von der Bundesregierung eingebrachter Entwurf eines „Gesetzes über Finanzhilfen des Bundes zum Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder und des Kinderbetreuungsfinanzierungsgesetzes“ soll federführende Beratung im Familienausschuss finden.

Öffentlich-rechtliche Körperschaften: Im Wirtschaftsausschuss soll federführend ein von der Bundesregierung eingebrachter Entwurf eines „Gesetzes zur Umsetzung der Verhältnismäßigkeitsrichtlinie (Richtlinie (EU) 2018/958) im Bereich öffentlich-rechtlicher Körperschaften“ beraten werden.

Bundesfernstraßengesetz: Ein weiterer von der Bundesregierung eingebrachter Gesetzentwurf soll federführend im Verkehrsausschuss beraten werden. Dabei handelt es sich um den „Entwurf eines Achten Gesetzes zur Änderung des Bundesfernstraßengesetzes (8. FStrÄndG)“

Eisenbahngesetz: Ebenfalls im Verkehrsausschuss soll federführend der Entwurf eines „Sechsten Gesetzes zur Änderung des Allgemeinen Eisenbahngesetzes“ beraten werden, der von der Bundesregierung eingebracht wurde.

Warenvernichtung: Ein Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen mit dem Titel „Ressourcen schonen, Vernichtung von Waren stoppen“ (19/16411) soll federführend im im Umweltausschuss beraten werden. Die Vernichtung von Waren muss nach Ansicht der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen gestoppt werden. In Deutschland habe die Vernichtung neuwertiger, unverkaufter Ware ein dramatisches Ausmaß angenommen. Mindestens 230 Millionen neuwertige, nicht verkaufte Bekleidungsstücke landeten pro Jahr im Schredder oder würden verbrannt, heißt es in dem Antrag der Fraktion. Die Ausbeutung und Übernutzung natürlicher Ressourcen sowie die Zerstörung der Umwelt seien Folgen dieses Konsumstils. Die Abgeordneten fordern deshalb, durch verbindliche Design-Vorgaben für Langlebigkeit, Reparierbarkeit oder Recyclingfähigkeit von Produkten in der Ökodesignrichtlinie oder dem Elektrogesetz sicherzustellen, dass die Abfallhierarchie des Kreislaufwirtschaftsgesetzes eingehalten wird. Auch die Abfallvermeidung, Wiederverwendung und das Recycling von Produkten sollten gestärkt werden.

Anwälte: Ein ebenfalls von den Grünen eingebrachter Antrag mit dem Titel „Anwaltliches Berufsrecht zukunftsfest machen“ (19/16884) soll federführend im Rechtsausschuss beraten werden. Der Bundestag solle nach Ansicht der Fraktion die Bundesregierung auffordern, einen Gesetzentwurf vorzulegen, der die Vereinbarung von Erfolgshonoraren bis zu einem bestimmten Streitwert zulässt. Auch solle die Bundesregierung prüfen, inwiefern in Einzelfällen eine Lockerung des Verbots der Prozessfinanzierung sinnvoll und angemessen sein kann. Damit solle langfristig ein fairer Wettbewerb zwischen Anwaltschaft und nichtanwaltlichen Dienstleistern gewährleistet werden. Weiter soll die Regierung einen Vorschlag für eine Reform des Berufsrechts der anwaltlichen Berufsausübungsgesellschaften vorlegen und die Zulassung weiterer Rechtsformen prüfen.

Papierverbrauch: Ein Antrag der FDP will „Chancen der Digitalisierung nutzen – Papierverbrauch reduzieren und die Umwelt schonen“. Die Vorlage soll federführend im Umweltausschuss weitere Beratung finden.

