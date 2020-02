Der Bundestag stimmt am Donnerstag, 5. März 2020, über den Wahlvorschlag der AfD-Fraktion ab, den Abgeordneten Karsten Hilse (AfD) zum Vizepräsidenten des Deutschen Bundestages zu wählen (19/16801). Hilse hatte bereits am 16, Januar 2020 kandidiert (19/16161), war mit 473 Nein- gegenüber 154 Ja-Stimmen bei 30 Enthaltungen (19/16161) jedoch gescheitert. In geheimer Wahl mit Stimmkarte und Wahlausweis ist die sogenannte Kanzlermehrheit von derzeit 355 Stimmen erforderlich, um in das Vizepräsidentenamt gewählt zu werden.

Der 55-jährige Polizeibeamte ist direkt gewählter Abgeordneter des sächsischen Wahlkreises Bautzen I und gehört dem Bundestag seit Oktober 2017 an. Er ist Obmann seiner Fraktion im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit.

Podolay in drei Wahlgängen gescheitert

Davor war der von der AfD-Fraktion vorgeschlagene Abgeordnete Paul Viktor Podolay am 12. Dezember 2019 in seinem dritten Wahlgang von der Mehrheit der Abgeordneten abgelehnt worden. Der 73-jährige Medizintechniker und Publizist aus München war zuvor sowohl im ersten Wahlgang am 26. September 2019 als auch im zweiten Wahlgang am 7. November 2019 durchgefallen.

Bei Wahlen zum Amt des Bundestagsvizepräsidenten waren zuvor bereits die AfD-Kandidaten Albrecht Glaser, Mariana Harder-Kühnel und Gerold Otten in jeweils drei Wahlgängen gescheitert. (vom/17.02.2020)