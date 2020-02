Bundestagspräsident Dr. Wolfgang Schäuble eröffnet am Mittwoch, 4. März 2020, um 18 Uhr die Ausstellung „Barbara und Fritz Klemm – Fotografie und Malerei“ im Mauer-Mahnmal des Bundestages im Marie-Elisabeth-Lüders-Haus in Berlin. Dr. Andreas Kaernbach, Kurator der Kunstsammlung des Deutschen Bundestages, führt in die Ausstellung ein.

Die Ausstellungseröffnung wird musikalisch umrahmt von Mitgliedern des Rias-Kammerorchesters unter Leitung von Joachim Buhrmann, die „Nunc dimittis“ und „The Deer’s Cry“ des estnischen Komponisten Arvo Pärt spielen.

Barbara Klemm (Jahrgang 1939) war von 1970 bis 2005 Redaktionsfotografin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, ihr Vater Fritz Klemm (1902-1990) von 1953 bis 1970 Professor an der Staatlichen Akademie für Bildende Künste in Karlsruhe.

Bis 5. Juli im Mauer-Mahnmal zu sehen

Die vom Kunstbeirat des Deutschen Bundestages ausgerichtete Ausstellung ist von Donnerstag, 5. März, bis Sonntag, 5. Juli 2020, geöffnet. Sie kann ohne Anmeldung bei freiem Eintritt dienstags bis sonntags jeweils von 11 bis 17 Uhr besichtigt werden. Der Zugang zum Mauer-Mahnmal erfolgt über den Eingang des Marie-Elisabeth-Lüders-Hauses an der Spree (Schiffbauerdamm).

Weitere Informationen zur Ausstellung unter www.kunst-im-bundestag.de, telefonisch unter 030/227-32027 oder per E-Mail: kunst-raum@bundestag.de. (vom/24.02.2020)