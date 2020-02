Der Unterausschuss „Bürgerschaftliches Engagement“ des Familienausschusses befasst sich in einer öffentlichen Sitzung am Mittwoch, 4. März 2020, mit dem „ehrenamtlichen Engagement in Kirchen und religiösen Verbänden“. Diese Organisationen sind ein bedeutender Baustein des sozialen und kulturellen Miteinanders in Deutschland und leisten mit ihren vielfältigen Aktivitäten einen unverzichtbaren Beitrag für das Gemeinwesen, schriebt der Unterausschuss. Die Sitzung unter Leitung von Alexander Hoffmann (CDU/CSU) beginnt um 17 Uhr im Sitzungssaal E 400 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin.

Eingeladen sind sechs Vertreter der großen Religionsgemeinschaften, um in der Sitzung den Ausschussmitgliedern die Breite und Vielfalt des Engagements und den täglichen Einsatz darzulegen und aufzuzeigen, welchen Herausforderungen und Problemen sie in der ehrenamtlichen Arbeit begegnen. (eis/26.02.2020)

Zeit: Mittwoch, 4. März 2020, 17 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E 400

Interessierte Besucher können sich bis Montag, 2. März 2020, 10 Uhr, unter Angabe ihres Vor- und Zunamens sowie des Geburtsdatums im Sekretariat des Familienausschusses anmelden (E-Mail: buergerschaftliches.engagement@bundestag.de). Zum Einlass muss ein Personaldokument mitgebracht werden.

Bild- und Tonberichterstatter können sich beim Pressereferat (Telefon: 030/227-32929 oder 32924) anmelden.

Liste der geladenen Sachverständigen