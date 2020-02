„Digitalisierung der Ausbildung im Betrieb (Handwerk und Industrie)“ lautet das Thema eines öffentlichen Fachgesprächs der Enquete-Kommission „Berufliche Bildung in der digitalen Arbeitswelt“ am Montag, 2. März 2020. Dazu hat die Kommission Diplom-Ingenieur Dieter Mießen, Kaufmännischer Leiter und Prokurist der Firma Frisch & Faust Tiefbau GmbH in Berlin, eingeladen. Er wird zum Themenbereich der Projektgruppe 2 „Anforderungen an die Ausbildung im Betrieb“ Auskunft geben. Die Sitzung unter Leitung von Dr. Stefan Kaufmann (CDU/CSU) beginnt um 13 Uhr im Sitzungssaal E 200 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin und dauert etwa 45 bis 60 Minuten. (vom/26.02.2020)

Die Sitzung wird am Dienstag, 3. März 2020, ab 14 Uhr zeitversetzt im Parlamentsfernsehen, im Internet auf www.bundestag.de und auf mobilen Endgeräten übertragen.

Zeit: Montag, 2. März 2020, 13 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E 200

Interessierte Besucher können sich im Sekretariat der Enquete-Kommission unter Angabe des Vor- und Zunamens sowie des Geburtsdatums (E-Mail: enquete.bb@bundestag.de, Fax: 030/227-36278). Zum Einlass muss ein Personaldokument mitgebracht werden.

Bild- und Tonberichterstatter können sich beim Pressereferat (Telefon: 030/227-32929 oder 32924) anmelden.