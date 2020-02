In einer teilöffentlichen Sitzung beschäftigt sich die Enquete-Kommission „Künstliche Intelligenz – Gesellschaftliche Verantwortung und wirtschaftliche, soziale und ökologische Potenziale“ am Montag, 2. März 2020, mit dem Schwerpunktthema „Künstliche Intelligenz (KI) und Frauen/Fachkräftegewinnung“. Der öffentliche Teil der Sitzung unter Leitung von Daniela Kolbe (SPD) beginnt um 13.30 Uhr im Europasaal 4.900 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin und dauert voraussichtlich etwa eine Stunde.

Der öffentliche Teil der Sitzung wird live im Parlamentsfernsehen, im Internet auf www.bundestag.de und auf mobilen Endgeräten übertragen.

Im Mittelpunkt des öffentlichen Teils stehen sechs Impulsvorträge, von denen drei von sachverständigen Mitgliedern der Enquete-Kommission und drei von externen geladenen Sachverständigen gehalten werden.

Sechs Impulsvorträge

Den Auftakt macht Prof. Dr. Boris Hollas, sachverständiges Mitglied der Enquete-Kommission. Es folgt Dr. Janna Lipenkova von der Anacode GmbH. Anacode wird nach eigener Darstellung von einem Team von Fachleuten aus den Bereichen Deep Learning, Neuro-Linguistisches Programmieren (NLP) und internationales Geschäft geleitet. Die Firma entwickelt Analyselösungen, die Unternehmen dabei helfen, ein unabhängiges und unvoreingenommenes Verständnis ihrer Zielmärkte zu erlangen, wobei die Technologie Algorithmen zur gezielten Datenerfassung und semantischen Analyse umfasse, um feinkörnige, statistisch relevante Erkenntnisse aus verschiedenen Arten von Kundenfeedback und Marktmeinungen zu gewinnen.

Den dritten Impulsvortrag hält das sachverständige Kommissionsmitglied Susanne Dehmel, ehe mit Julia Kloiber von Superrr Lab wieder eine externe Sachverständige vorträgt. Superrr Lab ist laut ihrer eigenen Webseite eine Forschungs- und Interessenvertretungsorganisation, die sich der Förderung des ethischen Einsatzes von Technologie und der Stärkung von Menschen widmet. Die Organisation wurde 2019 von Elisa Lindinger und Julia Kloiber gegründet und hilft öffentlichen und privaten Einrichtungen, an integrativen Innovationen im Technologiebereich und darüber hinaus zu arbeiten.

Andrea Martin, sachverständiges Mitglied der Enquete-Kommission, spricht im Anschluss zum Thema. Letzte Rednerin ist Veronika Eckstein vom europäischen Flugzeughersteller Airbus. (vom/26.02.2020)

Zeit: Montag, 2. März 2020, 13.30 bis etwa 14.30 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Europasaal 4.900

Interessierte Besucher können sich im Sekretariat der Enquete-Kommission unter Angabe des Vor- und Zunamens sowie des Geburtsdatums anmelden (E-Mail: enquete.ki@bundestag.de, Fax: 030/227-36538). Zum Einlass muss ein Personaldokument mitgebracht werden.

Bild- und Tonberichterstatter können sich beim Pressereferat (Telefon: 030/227-32929 oder 32924) anmelden.

