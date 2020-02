Die Fraktion Die Linke spricht sich für die Schaffung eines weitgehend öffentlich zugänglichen Registers der an der kassenärztlichen und kassenzahnärztlichen Versorgung teilnehmenden Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) aus. Den dazu vorgelegten Antrag mit dem Titel „Kapitalinteressen in der Gesundheitsversorgung offenlegen“ (19/14372) hat der Bundestag am Freitag, 8. November 2019, erstmals erörtert und im Anschluss zur federführenden Beratung an den Gesundheitsausschuss überwiesen.

Veröffentlichungspflicht über Träger oder Eigentümer eines MVZ

Gesundheitseinrichtungen in Deutschland würden zunehmend von internationalen Kapitalgesellschaften aufgekauft, die sich eine hohe Rendite versprächen, heißt es in der Begründung des Antrags. So kauften Private-Equity-Fonds Krankenhäuser, um MVZs gründen zu können. Um die MVZ betreiben zu können, würden Arztsitze gekauft. So würden aus inhabergeführten Arzt- und Zahnarztpraxen MVZ, und aus MVZ würden MVZ-Ketten.

Daher brauche es regelmäßige Veröffentlichungspflichten, aus denen hervorgeht, wer der Träger oder Eigentümer eines MVZ ist, schreibt die Linksfraktion. Falls es sich um Finanzinvestoren handelt, sollen ihrer Auffassung nach auch noch betriebliche Kennzahlen einschließlich der Zahl der gehaltenen Arztsitze veröffentlicht werden. (pk/hau/08.11.2019)