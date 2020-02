Die Entwicklung und Belastung der Meeresbiodiversität in Nord- und Ostsee beschäftigen den Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit in einem öffentlichen Fachgespräch am Mittwoch, 4. März 2020. Die Sitzung unter Leitung von Sylvia Kotting-Uhl (Bündnis 90/Die Grünen) beginnt um 11 Uhr im Anhörungssaal 3.101 des Marie-Elisabeth-Lüders-Hauses in Berlin und dauert zwei Stunden. (vom/26.02.2020)

Zeit: Mittwoch, 4. März 2020, 11 bis 13 Uhr

Ort: Berlin, Marie-Elisabeth-Lüders-Haus, Anhörungssaal 3.101

Interessierte Besucher, die an der Sitzung teilnehmen möchten, können sich beim Sekretariat des Ausschusses (Telefon: 030/227-37245, Fax: 030/227-36250, E-Mail: umweltausschuss@bundestag.de) unter Angabe des Vor- und Zunamens sowie des Geburtsdatums anmelden. Zum Einlass muss ein Personaldokument mitgebracht werden.

Bild- und Tonberichterstatter können sich beim Pressereferat (Telefon: 030/227-32929 oder 32924) anmelden.