Liveübertragung: Freitag, 13. März, 14.25 Uhr

Der Bundestag berät am Freitag, 13. März 2020, in erster Lesung einen Gesetzentwurf zur Änderung der Abgabenordnung (19/17752), den die Fraktion Die Linke angekündigt hat. Für die Aussprache ist eine halbe Stunde vorgesehen. Der Gesetzentwurf soll anschließend zur federführenden Beratung an den Finanzausschuss überwiesen werden. Demnach soll die Vermutungsregel des Paragrafen 51 Absatz 3 Satz 2 der Abgabenordnung gestrichen werden und eine eigene Verwaltungsentscheidung mit eigener Begründung nötig sein.

Einstufung einer Körperschaft als „extremistisch“

Die Linksfraktion kritisiert, dass nach derzeitiger Rechtslage die bloße Aufnahme einer Körperschaft als „extremistisch“ in einem Verfassungsschutzbericht des Bundes oder der Länder dafür ausreiche, dass diese Bewertung als widerlegliche Vermutung für die Finanzverwaltung dafür gelte, dass die Körperschaft nicht gemeinnützig ist. Das führe dazu, dass ein Verfassungsschutzbericht die Ermittlung im Verwaltungsverfahren komplett ersetze und keine Steuervergünstigungen gewährt würden.

Der zur Anwendung kommende, umstrittene Begriff des Extremismus sei für das Verwaltungsverfahren zu unbestimmt und daher ungeeignet. Durch die Streichung der Vermutungsregel werde eine eigene Verwaltungsentscheidung mit eigener Begründung nötig. (sas/12.03.2020)