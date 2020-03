Liveübertragung: Freitag, 13. März, 9.05 Uhr

Der Bundestag berät am Freitag, 13. März 2020, erstmals eine Stunde lang Gesetzentwürfe von CDU/CSU und SPD zur befristeten krisenbedingten Verbesserung der Regelungen für das Kurzarbeitergeld und „zur Förderung der beruflichen Weiterbildung im Strukturwandel und zur Weiterentwicklung der Ausbildungsförderung“ (19/17740). Der Gesetzentwurf zum Kurzarbeitergeld soll in erster, zweiter und dritter Lesung beraten und abgestimmt werden. Dazu legt der Haushaltsausschuss einen Bericht nach Paragraf 96 der Geschäftsordnung des Bundestages zur Finanzierbarkeit vor.

Der Gesetzentwurf zur beruflichen Weiterbildung soll zusammen mit einem Antrag der Linken mit dem Titel „Berufliche Weiterbildung stärken – Weiterbildungsgeld einführen“ (19/17753) zur federführenden Beratung an den Ausschuss für Arbeit und Soziales überwiesen werden.

Gesetzentwurf zur beruflichen Weiterbildung

Der Umbau und der Strukturwandel führen nach Ansicht der beiden Koalitionsfraktionen hin zu einer emissionsarmen und digitalen Wirtschaft. Damit einher gehe auch die Transformation der Arbeitswelt, die die Anforderungen an Qualifikationen und Kompetenzen der Beschäftigten verändern und große qualifikatorische Anpassungen notwendig machen werde.

Außerdem solle, um für krisenhafte Zeiten gewappnet zu sein, eine bis Ende 2021 befristete Verordnungsermächtigung für die Bundesregierung in das Gesetz aufgenommen werden, die es erlaubt, den Zugang zu Kurzarbeitergeld zu erleichtern und die Betriebe zu entlasten. Darüber hinaus solle durch die Erstattung von Sozialversicherungsbeiträgen für Arbeitgeber ein Anreiz geschaffen werden, Zeiten der Kurzarbeit stärker für die Weiterbildung der Beschäftigten zu nutzen.

„Förderinstrumente der Arbeitsmarktpolitik weiterentwickeln“

Nach Ansicht der Koalitionsfraktionen gelte es, die Förderinstrumente der Arbeitsmarktpolitik weiterzuentwickeln, um die Menschen in Deutschland rechtzeitig auf die Arbeit von morgen vorbereiten zu können. Angesichts der Erkenntnis, dass in lebensbegleitendem Lernen und Weiterbildung auch für ältere Beschäftigte der Schlüssel zum Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit im Strukturwandel liege, sollen besonders die Möglichkeiten von Weiterbildung und Qualifizierung in besonderen Situationen gestärkt werden.

So sollen unter anderem höhere Zuschüsse gezahlt werden können, wenn ein größerer Anteil der Beschäftigten eines Betriebes einer Anpassung der beruflichen Kompetenzen bedarf. Auch das Antrags- und Bewilligungsverfahren zur Förderung der beruflichen Weiterbildung soll für Arbeitgeber und Beschäftigte vereinfacht werden.

„Qualifizierungsmöglichkeiten ausbauen“

Die Qualifizierungsmöglichkeiten in einer Transfergesellschaft sollen ausgebaut werden. Insbesondere solle die Qualifizierung aller Beschäftigten unabhängig von Alter und bisheriger Qualifikation gefördert werden können. Geringqualifizierte sollen einen grundsätzlichen Rechtsanspruch auf Förderung einer berufsabschlussbezogenen Weiterbildung durch Agenturen für Arbeit und Jobcenter erhalten. Auch die Ausbildungsförderung solle gestärkt werden: die Assistierte Ausbildung solle verstetigt und weiterentwickelt werden.

Dabei sollen ausbildungsbegleitende Hilfen und Assistierte Ausbildung zusammengeführt werden. Die Möglichkeit, während einer betrieblichen Berufsausbildung mit der weiterentwickelten Assistierten Ausbildung zu fördern, solle auch Grenzgängerinnen und Grenzgängern, die ihre Berufsausbildung in Deutschland absolvieren, eröffnet werden. Für Teilnehmer an einer Einstiegsqualifizierung wollen die Fraktionen eine Fahrkostenförderung schaffen.

Antrag der Linken

Die Linke fordert die Bundesregierung in ihrem Antrag (19/17753) auf, einen Rechtsanspruch auf Weiterbildung zu gewährleisten und ein Weiterbildungsgeld einzuführen, das für Arbeitslosengeldbezieher in Weiterbildung einheitlich 90 Prozent des vorherigen Nettoarbeitsentgelts, mindestens aber 200 Euro pro Monat, zusätzlich zum Arbeitslosengeld I beträgt. Zudem solle ein Aufschlag für Hartz-IV-Leistungsberechtigte von monatlich 200 Euro auf Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (Arbeitslosengeld II) für erwerbsfähige Leistungsberechtigte eingeführt werden.

Die Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes I solle von der Zeit der Weiterbildung unberührt bleiben. Eine Absenkung durch allgemeine Preissteigerungen sei durch einen jährlichen Inflationsausgleich zu vermeiden (sogenannte Dynamisierung). Die bis Ende 2020 befristete Prämie will die Fraktion bei bestandener Zwischenprüfung und bei bestandenem Abschluss entfristen. (vom/12.03.2020)