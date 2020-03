Liveübertragung: Mittwoch, 11. März, 14.05 Uhr

Im Anschluss an die Regierungsbefragung wird am Mittwoch, 11. März 2020, die Fragestunde aufgerufen. Vertreter der Bundesregierung antworten eine Stunde lang getrennt nach Ressorts auf Fragen, die von Abgeordneten vorab schriftlich eingereicht wurden (19/17631).

Grüne mit den meisten Fragen

Von den insgesamt 78 Fragen stellen Abgeordnete der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 32, gefolgt von Abgeordneten der Linken mit 20 Fragen. 15 Fragen stellen Abgeordnete der FDP-Fraktion, elf Fragen kommen von Abgeordneten der AfD-Fraktion.

Die meisten Fragen, nämlich 17, richten sich an das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat. 14 Fragen soll das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur beantworten, elf Fragen das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Das Auswärtige Amt ist bei acht Fragen gefordert, das Bundesministerium für Gesundheit bei sechs Fragen und das Bundeskanzleramt bei fünf Fragen. Antworten zu je drei Fragen werden vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales und vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft erwartet. Je zwei Fragen richten sich an das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, an das Bundesministerium für Bildung und Forschung sowie an das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Je eine Frage geht schließlich an das Bundesministerium der Finanzen und an das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit.

Was die Abgeordneten wissen wollen

Beispielsweise erkundigt sich der bayerische AfD-Abgeordnete Johannes Huber das Bundesinnenministerium, ob die Bundesregierung für die Grenzschutzbemühungen an der griechisch-türkischen Grenze außer den am 4. März 2020 vom Bundesinnenministerium zugesicherten 20 deutschen Grenzschützern und einem seetauglichen Hubschrauber noch weitere personelle, materielle und finanzielle Hilge plant und falls ja, welche welche konkreten Maßnahmen.

Der niedersächsische FDP-Abgeordnete Konstantin Kuhle fragt das Auswärtige Amt, ob die Bundesregierung die Meinung der Juncker-Kommission teilt, dass Kroatien bereit ist, die Außengrenzen der EU rechtskonform zu kontrollieren und zu beschützen und somit dem Schengener Raum beitreten zu können.

Der Hamburger Abgeordnete der Linken Fabio De Masi möchte vom Bundeswirtschaftsministerium erfahren, welche Maßnahmen die Bundesregierung neben dem Exportstopp erwägt, um Lieferengpässe bei Schutzmaterial gegen das Corona-Virus abzuwenden und die Produktion und Zuteilung gesundheitsrelevanter Güter in einem Katastrophenszenario zu garantieren.

Stefan Schmidt, bayerischer Abgeordneter von Bündnis 90/Die Grünen, will vom Bundesverkehrsministerium wissen, welche Ausbaumaßnahmen für den bayerischen Teil der Bundesstraße 85 vorgesehen sind und nach welchem Zeitplan sollen diese ausgeführt werden sollen. (vom/08.03.2020)