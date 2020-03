Liveübertragung: Donnerstag, 12. März, 10.05 Uhr

Der Bundestag befasst sich am Donnerstag, 12. März 2020, mit einem Antrag der AfD-Fraktion mit dem Titel „Grenzen sichern“ (19/17780). Die Vorlage soll im Anschluss an die Debatte federführend an den Innenausschuss überwiesen werden.

„Keine illegalen Einreisen mehr zulassen“

Die AfD fordert die Bundesregierung auf, der türkischen Regierung unmissverständlich klarzumachen, dass Deutschland ihre Grenzöffnung als aggressiven und feindseligen Akt betrachtet und entsprechend darauf reagieren wird. Den Regierungen Griechenlands und Bulgariens solle weit über das bisherige Maß hinaus massive personelle und materielle Unterstützung zur Zurückweisung illegaler Grenzübertritte an der Grenze zur Türkei angeboten werden. Auch sollten ab sofort keinerlei Versuche illegaler Einreisen über die Bundesgrenze mehr zugelassen werden, um illegale Migranten von der Fortsetzung ihrer Reise nach Deutschland abzuschrecken.

Darüber hinaus will die Fraktion, dass jede anderweitige Maßnahme und Erklärung unterlassen wird, die als Anreiz verstanden werden könnte, die illegale Einwanderung nach Europa und vor allem Deutschland zu versuchen. Vielmehr solle durch Erklärung der Bundeskanzlerin und deren gezielter Verbreitung unter Migranten unmissverständlich klargemacht werden, dass ab sofort keine illegale Einwanderung über die Bundesgrenze mehr zugelassen wird. Nach dem Willen der AfD sollte alles getan werden, damit Zurückweisungen illegaler Migranten flächendeckend auch dann möglich sind, wenn im Zuge einer krisenhaften Zuspitzung der Lage größere „Migrantenströme“ an die Bundesgrenze gelangen sollten. (eis/vom/11.03.2020)