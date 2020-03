Liveübertragung: Donnerstag, 12. März, 12.40 Uhr

Der Bundestag debattiert am Donnerstag, 12. März 2020, erstmalig über einen Antrag der Fraktion Die Linke, mit dem sich diese für eine „bedarfsgerechte Personalbemessung in Krankenhäusern“ (19/17544) einsetzt. Für die Diskussion steht eine Stunde zur Verfügung, bevor die Vorlage zur federführenden Beratung in den Gesundheitsausschuss überwiesen werden soll.

Einführung der PPR 2.0 bereits zum 1. Januar 2021 gefordert

In ihrem Antrag fordert die Linksfraktion die Bundesregierung auf, einen Gesetzentwurf vorzulegen, der die Einführung des neuen Instruments zur Bemessung des Pflegepersonalbedarfs in Krankenhäusern (PPR 2.0) zum 1. Januar 2021 per Verordnungsermächtigung des Bundesministeriums für Gesundheit ermöglicht. Verordnung und Gesetzentwurf sollen sich an den „Eckpunkten zur Umsetzung der PPR 2.0“ orientieren und „unter Beteiligung der maßgeblichen Akteure“ erarbeitetet werden. „Hierbei ist besonders zu beachten, dass die vollständige Refinanzierung der Pflegepersonalkosten sichergestellt wird“, betonen die Abgeordneten.

Außerdem verlangen sie, die „unmittelbar maßgeblichen Akteure“ zu beauftragen, Instrumente zur Personalbemessung für die Intensivmedizin und die Pädiatrie zu entwickeln und zu erproben. Ferner solle sichergestellt werden, heißt es weiter, „dass die Pflegepersonaluntergrenzen in der Intensivmedizin erst aufgehoben werden, sobald sie durch die gesetzlich verpflichtende Anwendung des für diesen Bereich neu zu entwickelnden Personalbemessungsinstruments ersetzt werden können.“

Zur Begründung schreibt die Fraktion, die von der Gewerkschaft Verdi, der Deutschen Krankenhausgesellschaft und dem Deutschen Pflegerat gemeinsam entwickelte und erprobt PPR 2.0 stelle „einen erheblichen Fortschritt zu den bisherigen Regelungen“ dar. Als Weiterentwicklung der bis 1996 geltenden Pflegepersonalregelung (PPR) sei die PPR 2.0 „unmittelbar einsatzfähig“. Dies habe die die Evaluation der Testphase im November 2019 in bundesweit 44 Krankenhäusern bestätigt. (sas/08.03.2020)