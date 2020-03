Liveübertragung: Donnerstag, 12. März, 14.50 Uhr

Der Bundestag stimmt am Donnerstag, 12. März 2020, namentlich über einen Antrag der FDP-Fraktion mit dem Titel „Verkehrsprojekte schneller realisieren – Ein modernes Planungsrecht für das 21. Jahrhundert schaffen“ (19/17093) ab. Abgestimmt wird auch über einen Antrag der AfD-Fraktion mit dem Titel „Wirksame Maßnahmengesetze – Beschleunigung durch echte Beteiligung der Öffentlichkeit erzielen“ (19/16861). Zu beiden Vorlagen hat der Verkehrsausschuss Beschlussempfehlungen vorgelegt (19/17735).

Antrag der FDP

Die FDP-Fraktion fordert die Bundesregierung auf, bis Ende des Jahres ein weiteres, umfassendes Planungsbeschleunigungsgesetz für den Verkehrsbereich in den Bundestag einzubringen, das die aktuellen Planungs- und Genehmigungsverfahren umfassend reformiert. In ihrem Antrag schreiben die Abgeordneten, anders als noch vor einigen Jahren hänge der notwendige Erhalt und der fristgerechte Ausbau der Verkehrsinfrastruktur heute nicht mehr nur von der Bereitstellung entsprechender Haushaltsmittel ab, sondern auch immer mehr von ausreichenden Planungskapazitäten und einem zeitgemäßen Planungsrecht.

So gingen heute vor allem Projekte der Verkehrsinfrastruktur durch die extrem langen und komplexen Planungsverfahren oftmals erst Jahrzehnte nach Beschluss über ihre Umsetzung in die Bauphase. Das sei bei der Elbvertiefung so gewesen, ebenso wie bei anderen aktuell wichtigen Verkehrsprojekten wie dem Brenner-Nordzulauf oder dem Autobahnneubau A 20 nördlich von Hamburg. Aber auch kleine Maßnahmen im öffentlichen Personennahverkehr oder bei kommunalen Radwegen brauchten zum Teil mehrere Jahre bis zur Umsetzung, kritisieren die Liberalen.

Geltende Vorschriften reformieren

Die heute geltenden Vorschriften zur Planung des Baus und der Erneuerung von Bundesfernstraßen, Schienenwegen, von Bundeswasserstraßen und Flughäfen würden den Wünschen der Bürger nach Transparenz, Berechenbarkeit und Zügigkeit der Entscheidungsprozesse in den Verwaltungen des Bundes und der Länder nicht mehr gerecht, urteilen sie. Um diesem Umstand Rechnung zu tragen, habe der Bundestag im November 2018 das Gesetz zur Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren im Verkehrsbereich (Planungsbeschleunigungsgesetz) und im Januar 2020 das Maßnahmengesetzvorbereitungsgesetz sowie das Gesetz zur weiteren Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren im Verkehrsbereich verabschiedet. Jedoch sei bereits zum Zeitpunkt der jeweiligen parlamentarischen Beratungen absehbar gewesen, „dass die Gesetze zwar in einzelnen Punkten einen beschleunigenden Charakter haben würden, den großen Wurf aber weiterhin vermissen lassen“. Um Verkehrsprojekte in einem angemessenen Zeitrahmen auch tatsächlich umsetzen zu können, brauche es daher ein weiteres Planungsbeschleunigungsgesetz, befinden die Abgeordneten.

Ziel müsse unter anderem sein, durch eine bessere Verzahnung von Raumordnungs- und Planfeststellungsverfahren Doppelprüfungen vor allem im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung zu vermeiden. Außerdem müsse es gelingen, den Ersatzneubau und den erweiterten Ersatzneubau von Brücken, die Elektrifizierung von Bahnstrecken sowie den Bau zusätzlicher Fahrspuren zu erleichtern, indem auf der Grundlage der Ursprungsplanung unter Berücksichtigung der zwischenzeitlich eingetretenen Änderungen in Natur und Landschaft die erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen ermittelt und festgestellt werden. Schließlich sollte aus Sicht der Liberalen die „bewährte Präklusionsregelung“ zur zeitlichen Beschränkung von Einwendungen europarechtskonform eingeführt werden.

Antrag der AfD

Die AfD kritisiert in ihrem Antrag (19/16861) das inzwischen vom Bundestag verabschiedete Maßnahmengesetzvorbereitungsgesetz (19/15619), in dem Klagen gegen Infrastrukturprojekte als ursächlich für die stark verzögerte Fertigstellung von Projekten und dadurch ausgelöste Kostensteigerungen identifiziert würden. Verkannt werde dabei, „dass eine Verkürzung des Klagewegs die tieferen Ursachen nicht zu beseitigen vermag“. Ursächlich für eine Vielzahl von Klagen ist aus Sicht der AfD – neben einer zu unbestimmten Gesetzgebung und Verwaltungsfehlern – „die mangelnde Akzeptanz“.

Der Regierungsentwurf ist aus Sicht der Abgeordneten wenig geeignet, eine Akzeptanzwirkung zu erzielen, „da er die erfolgreiche dänische Baugesetzgebung in einem wesentlichen Punkt nicht auf Deutschland überträgt“. Die dänischen Baugesetze erzeugten mittels echter und vor allem sehr früher Beteiligung der Bürger an den Planungen eine hohe Akzeptanzwirkung und in der Folge eine Beschleunigungswirkung. Insgesamt reize der Entwurf für ein Maßnahmengesetzvorbereitungsgesetz „sein innovatives Potenzial nicht aus und wäre im Falle seiner Verabschiedung zeitnah zu novellieren“, urteilt die AfD-Fraktion.

„Öffentlichkeit an der Planung beteiligen“

Sie fordert vor diesem Hintergrund die Bundesregierung auf, Raumordnungsverfahren und Umweltverträglichkeitsprüfung im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens beziehungsweise der Vorbereitungsverfahren für Maßnahmengesetze „soweit wie möglich zu integrieren, um redundante Doppelprüfungen und -strukturen zu beseitigen“. Zudem müsse mit der interessierten und betroffenen Öffentlichkeit „auf Augenhöhe“ kommuniziert und eine Beteiligung an der Planung von Infrastrukturvorhaben gewährleistet werden.

Dazu sei es nötig, alle erforderlichen Unterlagen zu Infrastrukturvorhaben zielgruppengerecht hinsichtlich Umfang, Struktur und Verständlichkeit aufzubereiten und der betroffenen Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen, fordern die Parlamentarier. Kompetenzen zur Öffentlichkeitsbeteiligung müssten außerdem bei einer zentralen und unabhängigen Stelle gebündelt werden, statt Doppelstrukturen bei den dafür vorgesehenen Vorhabenträgern aufzubauen. Die zu schaffende Stelle müsse die Unterlagen aufbereiten, als zentraler Ansprechpartner sowie Informationsquelle der Öffentlichkeit dienen sowie eine Scharnierfunktion zwischen Verwaltung, Bürgern und Parlament erfüllen. (hau/11.03.2020)