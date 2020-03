In seiner nächsten Sitzung will der 1. Untersuchungsausschuss („Breitscheidplatz“) ein weiteres Mal den Ereignisverlauf nach dem radikalislamischen Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt im Dezember 2016 betrachten. Das Thema hat die Abgeordneten bereits in der Woche zuvor beschäftigt. Dazu sind für Donnerstag, 12. März 2020, drei Beamte der Berliner Polizei und des Bundeskriminalamts als Zeugen geladen. Die öffentliche Zeugenvernehmung unter Vorsitz des Abgeordneten Klaus-Dieter Gröhler (CDU/CSU) beginnt um 12 Uhr im Europasaal 4.900 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin.

Der Anschlag ereignete sich am 19. Dezember 2016 gegen 20 Uhr, als der Tunesier Anis Amri einen Lastwagen in eine Budengasse des Weihnachtsmarkts an der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche steuerte. Die erste Tatortsicherung übernahmen Beamte der für die Bezirke Spandau und Charlottenburg-Wilmersdorf zuständigen Berliner Polizeidirektion 2. Sechs Stunden nach dem Attentat, am Morgen des 20. Dezember gegen zwei Uhr, ging die Federführung an das Berliner Landeskriminalamt (LKA) über, das die Ermittlungen in einer „Besonderen Aufbauorganisation“ (BAO) unter dem Namen „Truck“ bündelte.

Drei Tage lang unauffindbar

Beamte des LKA fanden am Nachmittag des 20. Dezember im Führerhaus des Lastwagens eine auf den Namen Ahmed Almasri ausgestellte Duldungsbescheinigung des Kreisausländeramts in Kleve, die einen ersten Hinweis auf die Identität des Täters lieferte. Almasri war eines der Pseudonyme, unter denen Amri in Deutschland unterwegs war. Am 21. Dezember schließlich übernahm das Bundeskriminalamt (BKA) die weiteren Ermittlungen und bildete dafür die BAO „City“.

Der Täter war drei Tage lang unauffindbar. Wie mittlerweile feststeht, überquerte er bei Emmerich am Niederrhein, wo ihn ein Zeuge erkannte, die deutsche Grenze und wurde im niederländischen Nijmegen von einer Überwachungskamera erfasst. Am frühen Morgen des 23. Dezember gegen drei Uhr wurde Amri in Sesto San Giovanni bei Mailand von der Polizei gestellt und erschossen. Auf welchem Wege und mit welchen Verkehrsmitteln er nach Italien gelangte, liegt noch immer weitgehend im Dunkeln.

Auffälliges Verhalten in der Haft

Auskünfte über Amris Todesumstände und die anschließenden Ermittlungen in Italien erwartet der Ausschuss von Kriminalhauptkommissar A. H., der das Bundeskriminalamt als Verbindungsbeamter in Rom vertritt. Zu Italien hatte Amri schon lange vor seinem Tod eine besondere Beziehung. Er hatte hier 2011 erstmals europäischen Boden betreten und bis 2015 im Gefängnis gesessen. Darüber hatte der Ausschuss am 28. Juni 2018 eine Kollegin des Zeugen A. befragt, die von Mai 2015 bis Mai 2018 im Verbindungsbüro in Rom tätige BKA-Beamtin F. S.

Sie hatte berichtet, dass sie erstmals Ende 2015 den italienischen Kollegen eine Anfrage ihrer Behörde zur Person Amris zuzuleiten hatte, und auch dessen auffälliges Verhalten in der Haft eindrucksvoll geschildert. Zu den Ermittlungen nach Amis Tod konnte sie aus eigener Kenntnis nicht viel sagen und verwies auf ihren Kollegen H., der damals auch an Ort und Stelle gewesen sei. Der Ausschuss könnte mit dem Zeugen unter anderem erörtern, ob sich die Darstellung der italienischen Polizei über Amris Todesumstände lückenlos mit dem Obduktionsbefund vereinbaren lässt, und ob Amri ein Mobiltelefon bei sich hatte, als er starb. Nach Darstellung des BKA war das nicht der Fall.

Bildmaterial vom Tatort ausgewertet

Ein weiterer Zeuge aus dem Bundeskriminalamt, Kriminalhauptkommissar T. V., war in der BAO „City“ mit der Auswertung des Bildmaterials vom Tatort befasst. Dabei handelte es sich um Aufnahmen aus Überwachungskameras, aber auch um Privatvideos, die Zeugen in einem von der Polizei im Netz freigeschalteten Hinweisportal hochgeladen hatten. Eines davon hatte im August 2019 die Medien beschäftigt, weil es Aufschluss über das Schicksal eines Mannes zu geben schien, der nach dem Anschlag am Tatort zu Schaden gekommen ist. Er hat unter ungeklärten Umständen eine schwere Kopfverletzung erlitten und ist seither pflegebedürftig. Auf dem Video soll zu sehen sein, wie er mit einem Gaffer in Streit gerät und dabei niedergeschlagen wird. Das BKA hat den Fall zum Anlass genommen, das gesamte Bildmaterial erneut zu sichten.

Aus der Berliner Polizeidirektion 2, die in den Stunden nach dem Anschlag die Aufsicht über den Tatort führte, tritt ein Kriminalhauptkommissar vor dem Ausschuss auf. Einen Kollegen dieses Zeugen, den damaligen Einsatzleiter aus dem unmittelbar zuständigen Abschnitt 25, haben die Abgeordneten bereits in der Vorwoche gehört. (wid/06.03.2020)

Liste der geladenen Zeugen