„Fukushima“ lautet das Thema eines öffentlichen Fachgesprächs des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit am Mittwoch, 11. März 2020. Das einstündige Fachgespräch zur Reaktorkatastrophe am 11. März 2011 in Japan bildet unter Vorsitz von Sylvia Kotting-Uhl (Bündnis 90/Die Grünen) den letzten, öffentlichen Tagesordnungspunkt einer ansonsten nichtöffentlichen Ausschusssitzung. Es beginnt um 12 Uhr im Sitzungssaal E 700 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin. (vom/05.03.2020)

Das Gespräch wird live im Internet auf www.bundestag.de übertragen.

Zeit: Mittwoch, 11. März 2020, 12 bis 13 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E 700

Interessierte Besucher, die an der Sitzung teilnehmen möchten, können sich beim Sekretariat des Ausschusses (Telefon: 030/227-37245, Fax: 030/227-36250, E-Mail: umweltausschuss@bundestag.de) unter Angabe des Vor- und Zunamens sowie des Geburtsdatums anmelden. Zum Einlass muss ein Personaldokument mitgebracht werden.