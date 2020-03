Liveübertragung: Mittwoch, 25. März, 14.10 Uhr

Der Bundestag stimmt am Mittwoch, 25. März 2020, nach halbstündiger Aussprache über die Gesetzentwürfe der Bundesregierung für ein Nachtragshaushaltsgesetz 2020 (19/18100) und der Koalitionsfraktionen CDU/CSU und SPD für ein Wirtschaftsplanstabilisierungsfondsgesetz (19/18109) ab. Zudem wird namentlich über einen Antrag von CDU/CSU und SPD mit dem Titel „Beschluss des Bundestages gemäß Artikel 115 Absatz 2 Satz 6 und 7 des Grundgesetzes“ (19/18108) abgestimmt. Zu allen diesen Abstimmungen legt der Haushaltsausschuss Beschlussempfehlungen vor. Darüber hinaus werden fünf Anträge der AfD-Fraktion direkt abgestimmt (19/18116, 19/18115, 19/18120, 19/18121, 19/18119). Gegenstand der Beratung sind auch die „Eckpunkte zur Corona-Soforthilfe für Kleinstunternehmen und Soloselbständige“ (19/18105).

Entwurf eines Nachtragshaushaltsgesetzes 2020

Zum Gesamtpaket zur Bekämpfung der Folgen der Corona-Pandemie zählt der Gesetzentwurf der Bundesregierung über die Feststellung eines Nachtrags zum Bundeshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 (Nachtragshaushaltsgesetz 2020).

Für das Jahr 2020 rechnet die Bundesregierung mit einem deutlichen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts. Insgesamt werden mit dem Nachtragshaushaltsgesetz zusätzliche Ausgaben von 122,487 Milliarden Euro veranschlagt. Mit den zusätzlichen Ausgaben würden kurzfristig der Gesundheitsschutz und das Gesundheitssystem gestärkt sowie die Folgen für Wirtschaft, Unternehmen und Beschäftigte begrenzt, schreibt die Regierung. Durch den Nachtragshaushalt erhöhen sich die für 2020 veranschlagten Ausgaben des Bundes von 362 Milliarden Euro auf 484,487 Milliarden Euro.

Vorhaben zur unmittelbaren Pandemiebekämpfung

Zur Unterstützung von kleinen Unternehmen und Solo-Selbstständigen werden zentral Ausgaben in Höhe von 50 Milliarden Euro veranschlagt. Um flexibel und kurzfristig auf die weitere Entwicklung der Pandemie und ihrer Folgen reagieren zu können, will die Regierung Vorsorge in Höhe von 55 Milliarden Euro treffen, die kurzfristig für weitere Vorhaben zur unmittelbaren Pandemiebekämpfung genutzt werden können.

Gleichzeitig wird mit einem Anstieg der Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts wie Arbeitslosengeld II und Kosten der Unterkunft und Verpflegung zu rechnen. Mit einem auf 821,71 Milliarden Euro ausgeweiteten Gewährleistungsrahmen sollen die Liquidität der Unternehmen verbessert und die Programme der staatlichen KfW-Bankengruppe sowie Flexibilisierungen der Regeln für Kurzarbeit und im Steuerbereich ergänzt werden. Auch für die auslandsbezogenen Gewährleistungen will die Regierung den Ermächtigungsrahmen ändern. Für mögliche Schadensfälle im Gewährleistungs- und Garantiebereich aufgrund der Pandemie werde die Vorsorge um rund 5,9 Milliarden Euro erhöht.

Steuermindereinnahmen von 33,5 Milliarden Euro

Neben zusätzlichen Ausgaben werden Steuermindereinnahmen beim Bund in Höhe von rund 33,5 Millionen Euro erwartet. Um flexibel auf den möglichen Finanzierungsbedarf zu reagieren und die Finanzierung der Maßnahmen sicherzustellen, ist vorgesehen, die Ermächtigungen zum Aufbau von Eigenbeständen und zur Kassenverstärkung zu erhöhen. Eigenbestände des Bundes stellten ein flexibles und kostengünstiges Instrument zur kurzfristigen Beschaffung von Liquidität für den Bund dar. Sie könnten sowohl auf dem Sekundärmarkt veräußert als auch für besicherte Geldmarktgeschäfte des Bundes eingesetzt werden. Die Erhöhung der Kassenverstärkungskredite ermögliche es dem Bund, kurzfristig mehr Geld zur Steuerung der Liquidität aufzunehmen.

Der Entwurf sieht eine Nettokreditaufnahme von 155,987 Milliarden Euro vor. In die Berechnung der für die Schuldenregel relevanten Nettokreditaufnahme müssen laut Regierung neben der Nettokreditaufnahme des Bundeshaushalts auch die Finanzierungssalden der Sondervermögen, „Energie- und Klimafonds“, „Aufbauhilfe“, „Kommunalinvestitionsförderungsfonds“, „Digitale Infrastruktur“ und „Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter“ einbezogen werden.

Überschreitung der zulässigen Kreditobergrenze

Insgesamt hätten diese Sondervermögen einen negativen Finanzierungssaldo in Höhe von 5,868 Milliarden Euro. Damit komme es im Jahr 2020 zu einer Überschreitung der zulässigen Kreditobergrenze in Höhe von 99,755 Milliarden Euro. Die Corona-Pandemie stelle eine außergewöhnliche Notsituation dar, die sich der Kontrolle des Staates entziehe und die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtige. Die Vorgaben des Artikels 115 des Grundgesetzes und des Artikel-115-Gesetzes seien bei entsprechendem Bundestagsbeschluss zur Überschreitung der Kreditobergrenze in gemäß Artikel 115 Absatz 2 Satz 6 des Grundgesetzes eingehalten.

Das Nachtragshaushaltsgesetz 2020 diene dazu, heißt es weiter, die haushaltsrechtliche Ermächtigung zur Finanzierung von Maßnahmen des Bundes zur Bekämpfung der Auswirkungen des Coronavirus zu schaffen. Nach Artikel 115 des Grundgesetzes ist eine strukturelle Neuverschuldung des Bundes in Höhe von maximal 0,35 Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BIP) zulässig. Diese Kreditobergrenze kann gemäß Artikel 115 Absatz 2 Satz 6 des Grundgesetzes im Falle von Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Notsituationen, die sich der Kontrolle des Staates entziehen und die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigen, aufgrund eines Beschlusses der Mehrheit der Mitglieder des Deutschen Bundestages überschritten werden.

Koalitionsantrag zur Schuldenbremse

Namentlich abgestimmt wird über den Antrag von CDU/CSU und SPD (19/18108) zur Schuldenbremse des Grundgesetzes. Aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie, die nahezu alle Bereiche der Gesellschaft erfasse und die staatlichen Maßnahmen in erheblichem Umfang erfordere, bestehe eine außergewöhnliche Notsituation im Sinne von Artikel 115 Absatz 2 Satz 6 des Grundgesetzes, schreiben die Abgeordneten.

Die Notsituation sei in ihrem Ausmaß außergewöhnlich und bisher einmalig, ihr Eintritt habe sich der Kontrolle des Staates entzogen und sie beeinträchtige die staatliche Finanzlage erheblich. Zur Bekämpfung der unmittelbaren gesundheitlichen Auswirkungen der Pandemie seien umfangreiche Maßnahmen erforderlich. Darüber hinaus seien die Wirtschaft und der Arbeitsmarkt in nahezu allen Bereichen durch die ergriffenen Maßnahmen, die zur Eindämmung der Pandemie führen sollen, betroffen.

Kreditaufnahme überschreitet Regelgrenze

Der Entwurf der Bundesregierung für einen Nachtrag zum Bundeshaushaltsplan 2020 nebst Entwurf des Gesetzes über die Feststellung eines Nachtrags zum Bundeshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 sehe zur Finanzierung der erforderlichen Maßnahmen eine Aufnahme von Krediten vor, die die Regelgrenze nach Artikel 115 Absatz 2 Satz 2 und 3 des Grundgesetzes um 99,755 Milliarden Euro überschreitet. Die Voraussetzungen für die Überschreitung der Obergrenze lägen gemäß Artikel 115 Absatz 2 Satz 6 des Grundgesetzes vor.

Der Bundestag solle daher folgenden Tilgungsplan beschließen: Die im Bundeshaushalt 2020 aufgrund der Ausnahmeregelung gemäß Artikel 115 Absatz 2 Satz 6 des Grundgesetzes aufgenommenen Kredite zur Finanzierung seiner Ausgaben werden ab dem Bundeshaushalt 2023 sowie in den folgenden 19 Haushaltsjahren in Höhe von jeweils einem Zwanzigstel des Betrages der Kreditaufnahme, der nach Abschluss des Bundeshaushalts 2020 die nach Artikel 115 Absatz 2 Satz 2 und 3 des Grundgesetzes zulässige Verschuldung überstiegen hat, zurückgeführt.

Wirtschaftsstabilisierungsfonds

Der Koalitionsentwurf zur Errichtung eines nichtrechtsfähigen Sondervermögens „Wirtschaftsstabilisierungsfonds – WSF“ (19/18109) dient dazu, die Realwirtschaft zu stützen, um für einen begrenzten Zeitraum die notwendigen Maßnahmen zur Stabilisierung der Volkswirtschaft und zur Sicherung von Arbeitsplätzen im erforderlichen Umfang umzusetzen.

Wie es darin heißt, flankierten die Maßnahmen die geplanten Sonderprogramme der KfW-Bankengruppe. Das Bundeskanzleramt, das Bundesministerium der Finanzen, das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, das Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, das Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz und das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur sollen alle wesentlichen Entscheidungen über die notwendigen Maßnahmen einvernehmlich treffen.

Die näheren Einzelheiten hinsichtlich der Verwaltung des Sondervermögens und der entsprechenden Rahmenbedingungen sollen flexibel in einer begleitenden Rechtsverordnung des Bundesministeriums der Finanzen im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie konkretisiert werden.

Eckpunkte zur Corona-Soforthilfe

In ihrem Eckpunkte-Papier (19/18105) schlägt die Bundesregierung finanzielle Soforthilfen (steuerbare Zuschüsse) für Kleinstunternehmen aus allen Wirtschaftsbereichen sowie Soloselbständige und Angehörige der Freien Berufe bis zu zehn Beschäftigten vor. Vorgesehen sind bis 9.000 Euro Einmalzahlung für drei Monate bei bis zu fünf Beschäftigten (Vollzeitäquivalente). Bis 15.000 Euro Einmalzahlung für 3 Monate soll es bei bis zu zehn Beschäftigten geben(Vollzeitäquivalente).

Sofern der Vermieter die Miete um mindestens 20 Prozent reduziert, kann der gegebenenfalls nicht ausgeschöpfte Zuschuss auch für zwei weitere Monate eingesetzt werden, schreibt die Regierung. Der Zuschuss soll die wirtschaftliche Existenz der Antragsteller sichern und zur Überbrückung von akuten Liquiditätsengpässen, etwa durch laufende Betriebskosten wie Mieten, Kredite für Betriebsräume, Leasingraten und ähnliches (auch komplementär zu den Länderprogrammen), beitragen.

Voraussetzung sollen wirtschaftliche Schwierigkeiten infolge von Corona sein. Das Unternehmen darf vor dem 11. März 2020 nicht in wirtschaftlichen Schwierigkeiten gewesen sein.

Anträge der AfD

Direkt abgestimmt werden zudem fünf Anträge der AfD-Fraktion. In einer Vorlage fordern die Abgeordneten ein uneingeschränkte und sofortige Abschaffung des Solidaritätszuschlags aufgrund der Corona-Pandemie (19/18116). Außerdem sollen Anreize für mehr Erntehelfer in der Landwirtschaft während der Corona-Krise geschaffen werden (19/18115).

Die Fraktion fordert in weiteren Anträgen wirtschaftliche Maßnahmen gegen die Auswirkungen der Coronakrise (19/18120) zu ergreifen und eine Fristenverlängerung aufgrund der Corona-Pandemie für alle zu Paragraf 93 der Bundestagsgeschäftsordnung überwiesenen EU-Dokumente (19/18121). Darüber hinaus solle die lebensnotwendige Energieversorgung sicher und kosteneffizient ermöglicht werden, indem Klimaschutzmaßnahmen und die Förderung unvorhersehbar schwankender Energiequellen beendet werden (19/18119). (vom/eis/25.03.2020)