Liveübertragung: Donnerstag, 26. März, 12.20 Uhr

Ohne Aussprache wird der Bundestag am Donnerstag, 26. März 2020, eine Reihe von Vorlagen zur weiteren Beratung in die Ausschüsse überweisen:

Baukindergeld: Die AfD kündigt an, einen Antrag zur Bewilligung des Baukindergeldes bei Veräußerung zum marktüblichen Kaufpreis vorlegen zu wollen. Strittig ist, ob die Vorlage zur federführenden Beratung an den Ausschuss für Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen oder an den Finanzausschuss überwiesen werden soll.

Künstliche Intelligenz: Die FDP-Fraktion kündigt an, einen Antrag mit dem Titel „Alphabetisierung durch künstliche Intelligenz – Chance für jeden“ vorlegen zu wollen. Der Antrag soll zur federführenden Beratung an den Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung überwiesen werden.

(eis/16.03.2020)