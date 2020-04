Liveübertragung: Mittwoch, 22. April, 16.30 Uhr

Der Bundestag debattiert am Mittwoch, 22. April 2020, in erster Lesung über den von den Koalitionsfraktionen CDU/CSU und SPD eingebrachten Entwurf eines Gesetzes zur Abmilderung der Folgen der Covid-19-Pandemie im Veranstaltungsvertragsrecht. Mitberaten werden dann zudem vier Anträge der Opposition: Die FDP fordert in einem ersten Antrag einen „Corona-Notfallplan für die Filmwirtschaft“ (19/18223), in einem zweiten, die „Kultur- und Kreativwirtschaft in der Corona-Krise überlebensfähig zu machen“ (19/18/224). Die Linke hat ebenfalls zwei Anträge angekündigt, in denen sie darauf dringt, „Medienvielfalt und Journalismus zu schützen“ und die „Corona-Hilfe an die Lebens- und Arbeitswirklichkeit von Kulturschaffenden anzupassen“.

Für die Diskussion im Plenum steht insgesamt eine halbe Stunde zur Verfügung, bevor die Vorlagen zur weiteren Beratung in die Ausschüsse überwiesen werden. Während der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz die Federführung bei der Beratung des Koalitionsentwurfs übernehmen soll, ist noch offen, welcher Ausschuss die Federführung bei der Beratung der Oppositionsanträge übernehmen wird. Vorgeschlagen sind für die Anträge der FDP die Ausschüsse für Kultur und Medien, Wirtschaft und Energie sowie der Haushaltsausschuss. Vorgeschlagen für die federführende Beratung des ersten Linken-Antrags wurden die Ausschüsse für Kultur und Medien, Inneres und Heimat sowie Recht und Verbraucherschutz – für den zweiten der Kulturausschuss, der Wirtschaftsausschuss sowie der Ausschuss für Arbeit und Soziales.

Regierung: Folgen für Anbieter von Freizeitveranstaltungen abmildern

Um die Veranstalter und Betreiber von Museen, Freizeiteinrichtungen oder Schwimmbädern bei den finanziellen Folgen der Corona-Pandemie zu entlasten und sie vor einer Insolvenz zu schützen, hat die Bundesregierung einen Gesetzesentwurf vorgelegt. Damit soll geregelt werden, dass Verbrauchern anstatt der ihnen sonst zustehenden Rückzahlung auch ein Gutschein ausgestellt werden kann. „Die Inhaber der Eintrittskarten oder Nutzungsberechtigungen wären nach geltendem Recht berechtigt, die Erstattung des Eintrittspreises oder Entgelts von dem jeweiligen Veranstalter oder Betreiber zu verlangen. Die Veranstalter und Betreiber wären in einem solchen Falle mit einem erheblichen Liquiditätsabfluss konfrontiert. Da sie infolge der Krise derzeit auch kaum neue Einnahmen haben, ist für viele eine die Existenz bedrohende Situation entstanden“, schreibt die Bundesregierung zur Begründung.

Der Gutschein soll dann entweder für eine Nachholveranstaltung oder eine alternative Veranstaltung eingelöst werden können. Soweit eine Freizeiteinrichtung aufgrund der COVID-19-Pandemie zu schließen war, soll der Betreiber berechtigt sein, dem Nutzungsberechtigten ebenfalls einen Gutschein zu übergeben. Der Inhaber des Gutscheins kann jedoch die Auszahlung des Gutscheinwertes verlangen, wenn ihm die Annahme des Gutscheins aufgrund seiner persönlichen Lebensverhältnisse unzumutbar ist oder wenn der Gutschein nicht bis zum 31. Dezember 2021 eingelöst wird.

FDP fordert Corona-Notfallplan für die Filmwirtschaft

Die FDP dringt auf Nothilfen für die Filmwirtschaft. Die Abwehrmaßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus hätten, so die Abgeordneten, auch „Auswirkungen auf die Branchen der Kultur- und Kreativwirtschaft, insbesondere der Filmwirtschaft“. Schon jetzt seien „weitreichende, negative Folgen aufgrund abgesagter Neustarts für die deutschen Kinos, die Produktionsunternehmen und die abhängigen Wirtschaftsunternehmen zu verzeichnen“, schreibt die Fraktion. Dreharbeiten würden unterbrochen, geplante Filmstarts verschoben. Deutsche Filme, die noch unter großem Marketingaufwand in die Kinos gekommen seien, machten Verluste, heißt es im Antrag weiter. „Kinos als soziale Orte sind besonders von den Folgen der Corona-Pandemie betroffen.“ In der mittelständisch geprägten Branche seien die Einbußen durch den Besucherrückgang „existenzbedrohend“.

Konkret fordert die FDP deshalb, ein Sofortprogramm für die Kultur- und Kreativwirtschaft, um „irreparable Schäden zu vermeiden und negative Effekte abzumildern“. Zudem soll die Bundesregierung „Regelungen und Programme“ schaffen, die „kurz- und mittelfristige sowie unbürokratische Liquiditätsbeihilfen durch zinsfreie Überbrückungskredite, Vorziehung der Auszahlung von Förderraten, zinslose Stundung von Steuervorauszahlungen und Zahlungen der Voranmeldungen gewähren oder die Bereitstellung von Bürgschaften ermöglichen“. Darüber hinaus verlangen die Abgeordneten, die Sozialversicherungsträger „zu befugen und zu befähigen, bis zum 31.12.2020 Stundungen und Ratenzahlungen anzuwenden, um drohende Insolvenzen zu vermeiden“. Weitere Forderungen beziehen sich auf unter anderem auch auf schnelle Lösungen zu Kurzarbeit.

FDP: Hilfen für Kreativwirtschaft

Die FDP-Fraktion fordert spezielle Hilfen für die Kultur- und Kreativwirtschaft in der Corona-Krise. In einem Antrag fordert sie die Bundesregierung auf, einen Hilfsfonds für Härtefälle und einen Nothilfefonds als Strukturhilfe einzurichten. Zudem soll das Kompetenzentrum Kultur- und Kreativwirtschaft des Bundes Räume für Kreative schaffen, um neue Geschäftsmodelle, Prototypen, Apps oder solidarische Projekte entwickeln zu können. Ebenso sprechen sich die Liberalen dafür aus, dass Kreative und Bürger im Sinn der Solidarität eigenverantwortlich zivilrechtliche Lösungen finden, um die Branche zu entlasten. Dazu gehöre beispielsweise der Verzicht auf Kostenerstattungen für Tickets ausfallender Veranstaltungen, die Beteiligung an Spendenaktionen oder Crowdfunding von Kreativen für eigene Projekte.

Die Fraktion verweist darauf, dass in den elf Teilbranchen der Kultur-und Kreativwirtschaft rund 1,7 Millionen Menschen arbeiteten. In der Kultur- und Kreativwirtschaft seien 256.000 Unternehmen und rund 600.000 Selbstständige tätig, darunter etwa 340.000 Mini-Selbstständige mit einem Jahresumsatz von weniger als 17.500 Euro. Staatliche Sofortmaßnahmen könnten vielen Betroffenen in der Branche über einen Liquiditätsengpass helfen, etwa durch eine negative Gewinnsteuer, eine unkomplizierte Rücktragung von in 2020 erwarteten Verlusten in das Jahr 2019 und eine Erweiterung der bisherigen Verlustrücktragmöglichkeiten auch in den Jahren 2018 und 2017. (sas/aw18.04.2020)