Liveübertragung: Donnerstag, 23. April, 13.05 Uhr

Der Bundestag berät am Donnerstag, 23. April 2020, in erster Lesung über den von CDU/CSU und SPD gemeinsam eingebrachten Entwurf eines Gesetzes für die Maßnahmen im Elterngeld aus Anlass der Covid-19-Pandemie. Mitberaten werden zudem zwei Anträge der Opposition, die ebenfalls zum ersten Mal auf der Tagesordnung des Parlaments stehen: Die Linke hat einen Antrag mit dem Titel „Alleinerziehende in Pandemiezeiten besser unterstützen“ angekündigt, Bündnis 90/Die Grünen einen Antrag mit dem Titel „Familien in der Corona-Krise absichern“. Im Anschluss an die Debatte, für die insgesamt eine halbe Stunde Zeit eingeplant ist, sollen die Vorlagen zur weiteren Beratung in den federführenden Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend überwiesen werden. (sas/18.04.2020)