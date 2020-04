Liveübertragung: Mittwoch, 22. April, 17.40 Uhr

Der Bundestag berät am Mittwoch, 22. April 2020, in erster Lesung über einen von den Koalitionsfraktionen eingebrachten Entwurf eines Gesetzes zur Unterstützung von Wissenschaft und Studierenden aufgrund der Covid-19-Pandemie (Wissenschafts- und Studierendenunterstützungsgesetz). Mitberaten werden zudem drei Anträge, die die Fraktionen von Die Linke und Bündnis 90/Die Grünen angekündigt haben: So will die Linksfraktion laut ihrem ersten Antrag das „BAföG krisensicher gestalten“. In einem zweiten Antrag fordert sie zudem, „negative Folgen der Covid-19-Pandemie für Studierende und Beschäftigte an den Hochschulen abzumildern“. Auch Bündnis 90/Die Grünen wollen die „Ausbildungsfinanzierung krisenfest gestalten“.

Für die Debatte im Plenum steht eine halbe Stunde zur Verfügung. Danach sollen die Vorlagen zur weiteren Beratung in die Ausschüsse überwiesen werden. Die Federführung soll dabei der Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung übernehmen.

Beeinträchtigungen sollen abgemildert werden

Mit dem Gesetzespaket sollen laut Bundesregierung die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Wissenschaft abgemildert und Anreize für BAföG-Geförderte geschaffen werden, sich während der Covid-19-Pandemie „in systemrelevanten Bereichen zu engagieren“.

Konkret gehe es zum einen darum, Wissenschaftlern in ihrer Qualifizierungsphase „Flexibilität und mehr Planungssicherheit zu geben. Ihre Promotion oder Habilitation sowie eine berufliche Weiterentwicklung sollen sie trotz der pandemiebedingten Beeinträchtigung des Wissenschaftsbetriebs weiterverfolgen können. Dafür plant die Bundesregierung das Wissenschaftszeitvertragsgesetz durch eine zeitlich befristete Übergangsregelung zu ergänzen. Die Höchstbefristungsdauer für Qualifizierungen soll demnach pandemiebedingt um sechs Monate verlängert werden. „Die Hochschulen und Forschungseinrichtungen als Arbeitgeber von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in ihrer Qualifizierungsphase haben damit die Möglichkeit, Beschäftigungsverhältnisse über die bisherigen Höchstbefristungsgrenzen hinaus um sechs Monate zu verlängern, zum Beispiel, wenn sich Forschungsprojekte aufgrund der aktuellen Ausnahmesituation verzögern“, schreibt die Bundesregierung.

Zum anderen sieht die Bundesregierung vor, für Studierende und junge Menschen in schulischer Ausbildung, die sich für die Bekämpfung der Covid-19-Pandemie engagieren, die bereits geschaffenen Anreize zu verstärken. Der Hinzuverdienst aus allen systemrelevanten Branchen und Berufen soll nach dem Willen der Bundesregierung künftig komplett von der Anrechnung auf das BAföG ausgenommen sein. „Wer in der aktuellen Krise in systemrelevanten Branchen unsere Gesellschaft unterstützt, behält damit seine volle BAföG-Förderung. Wir verbessern weiter die Rahmenbedingungen, damit junge Menschen einen Beitrag zur Bewältigung der Pandemie leisten können: Medizin-Studierende in Krankenhäusern oder bei der Ermittlung von Kontaktpersonen von Corona-Infizierten; Pflege-Auszubildende in Alten- und Pflegeheimen; angehende Ingenieure beim Bau provisorischer Krankenhäuser; aber auch Erzieher in Ausbildung in Kindergärten, wenn diese wieder öffnen“, schreibt die Bundesregierung. (sas/18.04.2020)