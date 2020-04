Liveübertragung: Mittwoch, 6. Mai, 18.50 Uhr

Über die Forderung der Bundesregierung, die Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte an der durch die Europäische Union geführte EU-NAVFOR-Somalia-Operation „Atalanta“ (European Union Naval Force) zur Bekämpfung der Piraterie vor der Küste Somalias ein weiteres Jahr fortzusetzen, diskutiert der Bundestag am Mittwoch, 6. Mai 2020. Nach halbstündiger Debatte soll der Antrag der Bundesregierung zur weiteren Beratung an den federführenden Auswärtigen Ausschuss überwiesen werden.

Mandat läuft noch bis Ende Mai

Das aktuell gültige Mandat läuft noch bis Ende Mai. Es sieht den Einsatz von bis zu 400 Bundeswehrsoldaten vor, deren Hauptaufgaben die Verhinderung und Abschreckung von Piraterieangriffen am Horn von Afrika und die Absicherung von humanitären Hilfsmaßnahmen des Welternährungsprogramms und der Afrikanischen Union in Somalia sind. (hau/27.04.2020)