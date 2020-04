Der Bundestag hat am Mittwoch, 22. April 2020, in erster Lesung über einen Gesetzentwurf von CDU/CSU und SPD für die Maßnahmen im Elterngeld aus Anlass der Covid-19-Pandemie (19/18698) beraten.

Mitberaten wurden zudem vier Anträge der Opposition, die ebenfalls zum ersten Mal auf der Tagesordnung des Parlaments stehen: Die AfD-Fraktion plädiert für einen „Ausgleich bei krisenbedingten Mietschulden für Familien“ (19/18720). Bündnis 90/Die Grünen wollen „Familien und Kinder in der Corona-Krise absichern – Corona-Elterngeld einführen“ (19/18710). Die FDP hat einen Antrag mit dem Titel „Familien in der Corona-Krise verlässlich unterstützen und auch langfristig vor finanziellen Risiken schützen“ (19/18670) eingebracht. Die Linke will mit ihrem Antrag ein Corona-Elterngeld-einführen (19/18684).

Ein zuvor von der Linksfraktion angekündigter Antrag mit dem Titel „Alleinerziehende in Pandemiezeiten besser unterstützen“ wurde von der Tagesordnung abgesetzt.

Im Anschluss wurden der Koalitionsentwurf und die Oppositionsanträge zur weiteren Beratung in den federführenden Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend überwiesen. Der Antrag der AfD wurde an den Ausschuss für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen zur federführenden Beratung überwiesen.

Gesetzentwurf der Koalitionsfraktionen

Dem Gesetzentwurf (19/18698) zufolge sollen Eltern, die in systemrelevanten Branchen und Berufen arbeiten, ihre Elterngeldmonate aufschieben können. Eltern, die die Elterngeldvariante Partnerschaftsbonus nutzen, sollen ihren Anspruch nicht verlieren, wenn sie aufgrund der Covid-19-Pandemie mehr oder weniger arbeiten als geplant.

Während des Bezugs von Elterngeld sollen Einkommensersatzleistungen, die Eltern aufgrund der Covid-19-Pandemie erhalten, die Höhe des Elterngelds nicht reduzieren. Es wird ein zusätzlicher Ausklammerungstatbestand für Monate mit Einkommenseinbußen aufgrund der Covid-19-Pandemie eingeführt. Diese Monate fließen dann bei der Bemessung des Elterngeldes nicht mit ein.

Antrag der AfD

Die AfD-Fraktion fordert die Bundesregierung unter anderem auf, ein Gesetz einzubringen, das die schnelle Einführung eines Anspruchs auf ein erhöhtes Wohngeld für Familien, die bereits einen Anspruch auf einen Kinderzuschlag haben, ermöglicht. Der Anspruch solle auf die Dauer der Corona-Krise begrenzt sein und spätestens am 30. September 2020 enden.

Auch solle die Bundesregierung die gesetzlichen Voraussetzungen schaffen, um eine schnelle Auszahlung an die Anspruchsberechtigten zu ermöglichen und durch entsprechende gesetzliche Vereinbarungen sicherzustellen, dass das erhaltene Wohngeld zur Tilgung der gestundeten Mietschulden auch verwendet wird.

Antrag der FDP

Die FDP fordert die Bundesregierung in ihrem Antrag (19/18670) unter anderem auf, den Bezug des Elterngeldes zu verlängern, wenn sich aufgrund der Schließung der Kindertagesbetreuung durch behördliche Anordnung der Beginn der zuvor geplanten Aufnahme des Kindes verschiebt. Auch will die FDP den Zeitkorridor des Partnerschaftsbonus für Alleinerziehende ändern, um Alleinerziehende nicht zu benachteiligen.

Die Elterngeld-Bezieher sollen zudem den Anspruch auf den beantragten Partnerschaftsbonus nicht dadurch verlieren, dass sie während der Bezugsdauer Krankengeld erhalten.

Antrag der Grünen

Die Grünen verlangen in ihrem Antrag (19/18710), die im Infektionsschutzgesetz verankerte Lohnentschädigung für Eltern, die wegen einer behördlichen Schließung einer Betreuungseinrichtung ihre Kinder zuhause betreuen müssen, zu verlängern und zu einem Corona-Elterngeld weiterzuentwickeln. Die Nachweispflicht über andere zumutbare Betreuungsmöglichkeiten solle entfallen, Home-Office-Tätigkeit eines Elternteils nicht als Betreuungsoption gewertet werden und die Dauer des Entschädigungsanspruchs an die behördliche Schließung der Betreuungseinrichtungen gekoppelt werden.

Den Wegfall verschiedener Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket sowie steigende Kosten etwa für Lebensmittel will die Fraktion kompensieren, indem ein monatlicher Zuschlag für anspruchsberechtigte Kinder und Jugendliche in Höhe von 60 Euro gewährt und automatisch ausgezahlt wird. Den Anspruch auf Notbetreuung wollen die Abgeordneten bundeseinheitlich regeln und für für Familien öffnen, in denen nur ein Elternteil in einem systemrelevanten Beruf arbeitet, sowie für jene, die mit einem Kind oder mehreren Kindern allein in einem Haushalt wohnen, aber auch für Kinder, deren Wohl gefährdet ist.

Antrag der Linken

Die Linke fordert in ihrem Antrag (19/18684), für die Dauer der pandemiebedingten Schließungen von Einrichtungen zur Betreuung der Kinder sowie von Schulen ein Recht auf ein Corona-Elterngeld einzuführen. Das Corona-Elterngeld ermögliche es Eltern unabhängig von der Familienkonstellation, ihre Arbeitszeit zu reduzieren oder auszusetzen und dazu eine Lohnfortzahlung zu erhalten.

Analog zum Infektionsschutzgesetz sei die Voraussetzung zu schaffen, die Lohnfortzahlung für Eltern, die wegen Kita- und Schulschließungen nicht arbeiten können und zur Betreuung der Kinder zu Hause bleiben müssen, zu garantieren. Dabei sei darauf zu achten, dass während der ersten sechs Wochen die Entgeltfortzahlung zu 100 Prozent geleistet wird. Eltern, die das Corona-Elterngeld beziehen, sollten für die Dauer des Bezugs vor Kündigungen geschützt sein. (sas/22.04.2020)