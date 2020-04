Liveübertragung: Donnerstag, 7. Mai, 10.45 Uhr

Der Bundestag berät am Donnerstag, 7. Mai 2020, den von der AfD-Fraktion angekündigten Antrag mit dem Titel „Gesellschaftliches Leben wieder ermöglichen – Rückkehr in die Normalität beschleunigen“. Nach einstündiger Debatte soll Antrag zur weiteren Beratung an die Ausschüsse überwiesen werden. Derzeit ist noch offen, ob der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz, der Ausschuss für Inneres und Heimat oder der Ausschuss für Wirtschaft und Energie die Federführung übernimmt. (hau/27.04.2020)