Liveübertragung: Donnerstag, 7. Mai, 11.50 Uhr

In erster Lesung berät der Bundestag am Donnerstag, 7. Mai 2020, den durch die Koalitionsfraktionen von CDU/CSU und SPD angekündigten „Entwurf eines Zweiten Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite“. Nach einstündiger Beratung sollen der Entwurf sowie ein von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen angekündigter Antrag mit dem Titel „Pflegende Angehörige unterstützen – Nicht nur in der Corona-Krise“ zur weiteren Beratung an den federführenden Gesundheitsausschuss überwiesen werden.

Mit dem Gesetz soll unter anderem die vom Corona-Kabinett beschlossene Übernahme der Behandlungskosten für Intensivpatienten aus EU-Ländern durch den Bund sowie der Zehn-Punkte-Plan zum personellen und technischen Ausbau des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (ÖGD) umgesetzt werden.

Für das Infektionsschutzgesetz sieht der Entwurf vor, eine gesetzliche Meldepflicht in Bezug auf Covid-19 und Sars-CoV-2 dauerhaft zu verankern. Das betrifft auch die neuen Meldepflichten zur Genesung und bei negativem Labortest. Covid-19-Tests sollen auf Dauer von den Krankenkassen bezahlt werden, auch Tests des ÖGD. Zudem sollen bereits jetzt Vorbereitungen für die Versorgung mit Influenza-Impfstoff für die Grippesaison 2020/2021 getroffen werden, um das Gesundheitswesen für den Fall einer andauernden Belastung durch die Coronavirus-Pandemie zu entlasten.

Zu den weiteren Inhalten des geplanten Gesetzes gehören Regeln zum Schutz von privat Krankenversicherten vor Nachteilen durch das „Abrutschen“ in den PKV-Basistarif aufgrund vorübergehender Hilfsbedürftigkeit. (hau/27.04.2020)