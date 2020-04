Der Bundestag hat am Mittwoch, 22. April 2020, in erster Lesung über einen Gesetzentwurf von CDU/CSU und SPD zur Unterstützung von Wissenschaft und Studierenden (19/18699) aufgrund der Covid-19-Pandemie (Wissenschafts- und Studierendenunterstützungsgesetz) beraten. Mitberaten wurden zudem fünf Oppositionsanträge. Der Antrag der AfD-Fraktion lautet „Hilfe mit Augenmaß – Studenten und wissenschaftliche Mitarbeiter passgenau unterstützen“ (19/18728). Ein „Corona-Sofortprogramm für krisenfeste Studienfinanzierung“ verlangt die FDP-Fraktion in einem Antrag (19/18677).

Die Linksfraktion will laut ihrem ersten Antrag das „BAföG krisensicher gestalten – Mehr Studierende vollumfänglich fördern“ (19/18688). In einem zweiten Antrag (19/18683) fordert sie zudem, „negative Folgen der Covid-19-Pandemie für Studierende und Beschäftigte an den Hochschulen“ abzumildern (19/18683). Auch Bündnis 90/Die Grünen wollen die „Wissenschaft als tragende Säule der Pandemiebekämpfung stützen – Corona-Rettungsschirm auf Studierende und Nachwuchsforschende ausweiten“ (19/18707). Im Anschluss an die Debatte wurden die Vorlagen zur weiteren Beratung in die Ausschüsse überwiesen. Die Federführung wird dabei der Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung übernehmen.

Gesetzentwurf von CDU/CSU und SPD

Mit dem Gesetzespaket sollen laut CDU/CSU und SPD die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Wissenschaft abgemildert und Anreize für BAföG-Geförderte geschaffen werden, sich während der Covid-19-Pandemie „in systemrelevanten Bereichen zu engagieren“.

Konkret gehe es zum einen darum, Wissenschaftlern in ihrer Qualifizierungsphase „Flexibilität und mehr Planungssicherheit“ zu geben. Ihre Promotion oder Habilitation sowie eine berufliche Weiterentwicklung sollen sie trotz der pandemiebedingten Beeinträchtigung des Wissenschaftsbetriebs weiterverfolgen können. Dafür plant die Bundesregierung das Wissenschaftszeitvertragsgesetz durch eine zeitlich befristete Übergangsregelung zu ergänzen. Die Höchstbefristungsdauer für Qualifizierungen soll demnach pandemiebedingt um sechs Monate verlängert werden.

„Die Hochschulen und Forschungseinrichtungen als Arbeitgeber von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in ihrer Qualifizierungsphase haben damit die Möglichkeit, Beschäftigungsverhältnisse über die bisherigen Höchstbefristungsgrenzen hinaus um sechs Monate zu verlängern, zum Beispiel, wenn sich Forschungsprojekte aufgrund der aktuellen Ausnahmesituation verzögern“, schreiben die Koalitionsfraktionen.

„Hinzuverdienst nicht auf BAföG anrechnen“

Zum anderen sieht der Gesetzentwurf vor, für Studierende und junge Menschen in schulischer Ausbildung, die sich für die Bekämpfung der Covid-19-Pandemie engagieren, die bereits geschaffenen Anreize zu verstärken. Der Hinzuverdienst aus allen systemrelevanten Branchen und Berufen soll nach dem Willen der Koalitionsfraktionen künftig komplett von der Anrechnung auf das BAföG ausgenommen sein.

„Wer in der aktuellen Krise in systemrelevanten Branchen unsere Gesellschaft unterstützt, behält damit seine volle BAföG-Förderung. Wir verbessern weiter die Rahmenbedingungen, damit junge Menschen einen Beitrag zur Bewältigung der Pandemie leisten können: Medizin-Studierende in Krankenhäusern oder bei der Ermittlung von Kontaktpersonen von Corona-Infizierten; Pflege-Auszubildende in Alten- und Pflegeheimen; angehende Ingenieure beim Bau provisorischer Krankenhäuser; aber auch Erzieher in Ausbildung in Kindergärten, wenn diese wieder öffnen“, schreiben CDU/CSU und SPD.

Antrag der AfD

Die AfD fordert in ihrem Antrag (19/18728) einen rechtsverbindlichen Anspruch für wissenschaftliche Mitarbeiter über die Verlängerung der Höchstbefristungsdauer von Arbeitsverträgen. Diejenigen Studenten, die einen Bedarf nachweisen können, etwa durch Vorlage des Arbeits- und Mietvertrages, sollten durch eine einmalige Finanzhilfe für die Dauer eines Semesters unterstützt werden. Mit den Ländern solle die Bundesregierung darauf hinwirken, dass diejenigen wissenschaftlichen Mitarbeiter, die plausibel darlegen, dass durch die Pandemie das Forschungsprojekt, die Dissertation oder andere universitäre Abschlüsse nicht zeitgerecht weiterverfolgt oder beendet werden können, durch die Verlängerung der Förderungsdauer unterstützt werden.

Auch solle die Regierung mit den Ländern darauf hinzuwirken, das Sommersemester 2020 oder mindestens die Zeit der Schließung von Hochschulen, Forschungseinrichtungen oder Instituten als gänzlich nicht stattgefunden aus den Studienkonten, Förderungsplänen und der studentischen Krankenversicherung zu streichen, um Prüfungs- und Forschungsprojekte sowie Berufs- und Lebensplanung nicht weiter zu gefährden, heißt es in dem Antrag.

Erster Antrag der Linken

Die Linksfraktion möchte mithilfe eines Antrags (19/18688) den Kreis der BAfög-Empfänger ausweiten. Dafür sollen die Bafög-Freibeträge vom Einkommen der Eltern und des Ehepartners oder des Lebenspartners um zehn Prozent angehoben werden. Die Bafög-Fördersätze sollen auf ein existenzsicherndes Niveau angehoben und regelmäßig dynamisiert werden.

Die Wohnpauschale soll den örtlich unterschiedlichen Mietniveaus für studentischen Wohnraum entsprechend gewährt werden. Die BAföG-Förderung soll zudem wieder als Vollzuschuss gewährt und die Altersgrenzen abgeschafft werden.

Zweiter Antrag der Linken

Die Linke verlangt in einem weiteren Antrag (19/18683) von der Bundesregierung, einen Sozialfonds in Höhe von drei Milliarden Euro einzurichten, finanziert aus Mitteln des Nachtragshaushaltsgesetzes 2020, der Unterstützung für in- und ausländische Studierende bereitstellt, die sich im Zuge der Covid-19-Pandemie in einer finanziellen Notlage befinden. Bezugsberechtigt für eine Sofortzahlung sollen alle Studierenden sein, die zum Zeitpunkt der Antragsstellung regulär immatrikuliert sind. Die Bedürftigkeitsprüfung müsse unbürokratisch auf Basis der bisherigen und zukünftig anzunehmenden Covid-19-bedingten Einkommensverluste erfolgen. Die Unterstützung solle als rückzahlungsfreier Zuschuss bis zu einer Höhe von 632 Euro pro Monat zuzüglich der tatsächlichen Mietkosten gewährt werden.

Antrag der FDP

Die Liberalen fordern in einem Antrag (19/18677), dass die Bundesregierung unter anderem kurzfristig einen Gesetzentwurf zur befristeten, elternunabhängigen Öffnung des BAföG-Volldarlehens für Studierende, die im Zuge der Corona-Krise einen relevanten Einkommensteil verloren haben, vorlegen soll.

Die Öffnung solle zunächst auf sechs Monate befristet sein und bei Bedarf durch die Bundesregierung um weitere sechs Monate verlängert werden können.

Antrag der Grünen

Die Grünen wollen mit ihrem Antrag (19/18707) für einen begrenzten Zeitraum und befristet auf drei Monate das BAföG durch ein Nothilfe-BAföG ergänzen. Danach sollen alle im Sommersemester immatrikulierten deutschen und internationalen Studierenden von staatlichen und staatlich anerkannten privaten Hochschulen in Deutschland antragsberechtigt sein. Sie sollten nachweisen müssen, durch den Wegfall eines Nebenjobs selbst in wirtschaftliche Schwierigkeiten gekommen zu sein. Das Einkommen der Eltern oder des Ehepartners sowie das eigene Vermögens sollten nicht geprüft werden.

Die Höhe der Förderung solle sich nach dem Durchschnittswert der Nebeneinkünfte aus den vergangenen drei Monaten mit Gehaltsbezug richten, wie sie durch einen Kontoauszug belegt werden können. Obergrenze solle die BAföG-Zuverdienstgrenze von 450 Euro monatlich sein. Fördern wollen die Grünen sowohl für diejenigen, die aktuell BAföG beziehen, als auch diejenigen, die das nicht tun. (sas/22.04.2020)