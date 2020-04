Nach einer coronabedingten Unterbrechung von zwei Sitzungswochen nimmt der 1. Untersuchungsausschuss („Breitscheidsplatz“) seine Ermittlungen wieder auf, allerdings in reduzierter, möglichst pandemietauglicher Besetzung. Dabei soll am Donnerstag, 7. Mai 2020, ein weiteres Mal der Konflikt zwischen Bundeskriminalamt (BKA) und nordrhein-westfälischem Landeskriminalamt (LKA) um die Zuverlässigkeit eines Informanten im Fokus stehen, der frühzeitig über den späteren Breitscheidplatz-Attentäter Anis Amri berichtet hatte.

Zur Sprache kommen sollen auch die polizeilichen Ermittlungen nach dem Anschlag am 19. Dezember 2016 in der „BAO City“. Die öffentliche Vernehmung unter Vorsitz des Abgeordneten Klaus Dieter Gröhler (CDU/CSU) beginnt um 12 Uhr im Europasaal 4.900 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin.

Abstandsgebot und bedingte Maskenempfehlung

Vereinbart ist, dass sich im Sitzungssaal nicht mehr Abgeordnete, Fraktionsmitarbeiter sowie Vertreter von Bund und Ländern aufhalten sollen, als im Abstand von jeweils anderthalb Metern voneinander Platz finden. Nach demselben Prinzip wird der Zugang zur Publikumstribüne geregelt. Maskenpflicht gilt im Bundestag nicht. Die Maske wird aber in Situationen empfohlen, in denen Ausschussbeteiligte sich von ihren Plätzen entfernen.

Im Unterschied zu anderen Bundestagsgremien kann der Untersuchungsausschuss nicht ohne Weiteres Sitzungen als Videokonferenzen organisieren oder die Öffentlichlichkeit ausschließlich über Video beteiligen, da seine Tätigkeit nicht durch die Geschäftsordnung, sondern durch ein Bundesgesetz geregelt ist. Demnach könnte eine Sitzung nur mit Zustimmung von zwei Dritteln der Ausschussmitglieder und der jeweils geladenen Zeugen im Parlamentsfernsehen übertragen werden.

Konflikt zwischen BKA und Düsseldorfer LKA

Der Konflikt zwischen BKA und Düsseldorfer LKA war zuletzt Mitte Januar zur Sprache gekommen. Dabei ging es um die Zuverlässigkeit der Informationen einer „Vertrauensperson“ des LKA, die unter dem Kürzel „VP01“ im Umfeld des radikalislamischen Predigers Abu Walaa operierte und dort im November 2015 auch dem späteren Attentäter Amri begegnete.

Anfang Februar 2016 maß das BKA Angaben der VP01 über angebliche Attentatspläne Amris nur geringe Plausibilität zu. Dies rief die Bundesanwaltschaft auf den Plan, deren Ermittlungen gegen den Kreis um Abu Walaa im Wesentlichen auf Erkenntnissen der VP01 beruhte und die durch die Einschätzung des BKA die Glaubwürdigkeit ihres Informanten untergraben sah. Am 23. Februar 2016 kam es darüber in den Karlsruher Räumen des Generalbundesanwalts zu einer von Beteiligten als „konfrontativ“ geschilderten Aussprache.

Wortwechsel energisch bestritten

Im November hörte der Ausschuss einen Kriminalhauptkommissar aus dem nordrhein-westfälischen LKA, der berichtete, nach der Aussprache in Karlsruhe sei ein BKA-Kollege, der Erste Kriminalhauptkommissar Philipp Klein, auf ihn zugekommen und habe erklärt, auf Anweisung von „ganz oben“ solle die VP01 „kaputtgeschrieben“ werden, weil sie „zu viel Arbeit“ mache.

Auf die Frage, wer mit „ganz oben“ gemeint sei, habe Klein den damaligen Chef der Staatsschutz-Abteilung ST3 im BKA, den Leitenden Kriminaldirektor Sven Kurenbach, und das Bundesinnenministerium genannt. Klein hat im Dezember vor dem Ausschuss energisch bestritten, dass ein solcher Wortwechsel jemals stattgefunden habe.

Kurenbach, mittlerweile in der BKA-Hierachie weiter aufgestiegen, erwartet der Ausschuss als ranghöchsten Zeugen am nächsten Donnerstag. Er ist seit November 2019 Vorgesetzter von 1.500 Beamten in der damals neu gebildeten Abteilung TE, die den Gesamtkomplex des Terrorismus aller ideologischen Richtungen bearbeitet.

Mailverkehr mit Hauptkommissar Klein

Ebenfalls befragt werden soll einer seiner Untergebenen, Kriminaldirektor Martin Kurzhals, damals stellvertretender Leiter des für die Beurteilung terroristischer Gefährder zuständigen Referats ST33. Kurzhals vertrat zwischen 2014 und 2018 das BKA im Gemeinsamen Terrorismus-Abwehrzentrum (GTAZ) der deutschen Sicherheitsbehörden und berichtete darüber dem Ausschuss am 21. März und 9. Mai 2019.

In seiner dritten Vernehmung wird es hauptsächlich um einem Mailverkehr mit Hauptkommissar Klein gehen. Darin machten beide ihrem Ärger über das Düsseldorfer LKA Luft, das, gestützt auf die VP01 und im Gegensatz zum BKA, hartnäckig darauf bestand, Amri für brandgefährlich zu halten.

An Ermittlungen zur Vorgeschichte beteiligt

Als dritten Zeugen aus dem BKA wird der Ausschuss Kriminalhauptkommissar M.G. hören.

Er war nach dem Attentat in der „Besonderen Aufbauorganisation (BAO) City“ an den Ermittlungen zur Vorgeschichte des Anschlags beteiligt. (wid/29.04.2020)

Zeit: Donnerstag, 7. Mai 2020, 12 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Europasaal 4.900

Liste der geladenen Zeugen