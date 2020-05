Liveübertragung: Freitag, 15. Mai, 12.20 Uhr

Der Bundestag beschäftigt sich am Freitag, 15. Mai 2020, in einer einstündigen Debatte mit zwei Anträgen, die die Fraktion Die Linke zur Verbesserung von Arbeitsbedingungen und Bezahlung in der Pflege vorgelegt hat. Der erste Antrag trägt den Titel „Arbeitszeitverkürzung in der Pflege – Sechs-Stunden-Schichten retten Leben“ (19/19141). Mit ihrem zweiten Antrag setzt sich die Fraktion für eine „Corona-Prämie für Gesundheits- und Pflegebeschäftigte ein“ (19/19139). Ob die Anträge anschließend federführend im Gesundheitsausschuss oder im Ausschuss für Arbeit und Soziales weiterberaten werden, ist noch nicht entschieden.

Erster Antrag der Linken

Die Corona-Krise habe dafür gesorgt, dass Arbeitszeitgesetze per Verordnung ausgesetzt worden seien, schreibt die Linksfraktion in ihrem Antrag (19/19141). In systemrelevanten Berufen sei es deshalb mittlerweile erlaubt, zwölf Stunden zu arbeiten und Ruhezeiten einzuschränken. Aus der Covid-19-Arbeitszeitverordnung sollten Pflegeberufe deshalb umgehend herausgenommen werden. Darüber hinaus solle die Bundesregierung ein Gesetzentwurf vorlegen, der sicherstelle, dass eine Höchstarbeitszeit von sechs Stunden pro Tag künftig nicht überschritten werde, fordern die Abgeordneten. Spätestens mit dem Ende der Pandemie solle dies für alle Beschäftigten in der Pflege gelten.

Zweiter Antrag der Linken

In ihrem zweiten Antrag (19/19139) fordert Die Linke mehr „gesellschaftliche Wertschätzung für die Pflege“. Deshalb sollten nichtärztliche Beschäftigte in der Gesundheitsversorgung eine einmalige, steuerfinanzierte Sonderzahlung von 1.500 Euro für ihren Einsatz während der Corona-Krise beziehen.

Darüber hinaus wird die Bundesregierung aufgefordert, die „Tarifvertragsparteien darin zu unterstützen, eine bundesweit tragfähige Tarifstruktur für Pflegebeschäftigte zu schaffen“, die allgemeinverbindlich gelte. Mittelfristig, so die Linksfraktion, solle eine „solidarische Gesundheits- und Pflegeversicherung“ eingeführt werden, um steigende Beitragssätze in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung zu verhindern. (sas/ste/13.05.2020)