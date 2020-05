Liveübertragung: Mittwoch, 13. Mai, 17.05 Uhr

Der Bundestag debattiert am Mittwoch, 13. Mai 2020, erstmalig über einen Antrag der Fraktion Die Linke mit dem Titel „Sofortprogramm Bezahlbares Wohnen gegen Mietschulden und Wohnungsverlust“. Ebenfalls erstmalig beraten wird dann ein Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, die auch ein „Sicher-Wohnen-Programm“ fordert, um „Mieten und Eigentum“ in Zeiten der Krise zu sichern. Für die Beratung ist eine halbe Stunde eingeplant. Anschließend sollen die Anträge zur Beratung in den federführenden Ausschuss für Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen überwiesen werden. (sas/11.05.2020)