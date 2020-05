Liveübertragung: Mittwoch, 13. Mai, 16.30 Uhr

Die Bundesregierung will die Bundeswehrbeteiligung an der EU-geführten Ausbildungsmission EUTM Mali (European Union Training Mission Mali) fortsetzen und ausbauen. Der Bundestag berät am Mittwoch, 13. Mai 2020, erstmalig über einen entsprechenden Antrag (19/19002), mit dem das Mandat bis Ende Mai 2021 verlängert werden soll. Für die Debatte im Plenum steht eine halbe Stunde zur Verfügung. Anschließend soll die Vorlage zur weiteren Beratung in den federführenden Auswärtigen Ausschuss überwiesen werden.

Ausweitung der EUTM-Mission

Gemäß ihrem Antrag plant die Bundesregierung die Beteiligung an der EUTM-Mission in Mali nicht nur um ein weiteres Jahr zu verlängern, sondern auch auszuweiten. Statt wie bislang bis zu 350 Bundeswehrsoldaten, sollen künftig bis zu 450 Soldaten in den westafrikanischen Staat entsendet werden können. Das Ziel der Mission: Die malischen Streitkräfte sollen im Kampf gegen Dschihadisten und lokale Milizen so ausgebildet und beraten werden, dass sie selbstständig für ihre Sicherheit sorgen können.

Zu den Aufgaben der Bundeswehr sollen weiterhin neben der Mitwirkung an der Führung von EUTM Mali insbesondere die Ausbildung malischer Streitkräfte sowie der Streitkräfte der G5-Sahel-Staaten (Burkina Faso, Mali, Mauretanien, Niger und Tschad) gehören. Eine Beteiligung an Kampfeinsätzen soll weiterhin ausgeschlossen bleiben.

Der Einsatz erfolgt auf Ersuchen der malischen Regierung sowie auf Grundlage entsprechender Beschlüsse des Rates der Europäischen Union in Verbindung mit acht Resolutionen des UN-Sicherheitsrates. Die einsatzbedingten Zusatzkosten beziffert die Bundesregierung auf 89,5 Millionen Euro. (sas/11.05.2020)