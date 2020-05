Liveübertragung: Mittwoch, 13. Mai, 17.40 Uhr

Die Bundeswehr soll sich ein weiteres Jahr an der „Multidimensionalen Stabilisierungsmission der Vereinten Nationen in Mali“ (Minusma) beteiligen. Ein entsprechender Antrag der Bundesregierung (19/19004) steht am Mittwoch, 13. Mai 2020, erstmalig auf der Tagesordnung des Bundestages. Für die Diskussion im Plenum ist dann eine halbe Stunde eingeplant, bevor die Vorlage zur weiteren Beratung in den federführenden Auswärtigen Ausschuss überwiesen werden soll.

Aufbau staatlicher Strukturen in Zentralmali

Laut Bundesregierung bleibt es unverändert Auftrag für die bis zu 1.100 Bundeswehrsoldaten einen Beitrag zur Überwachung und Umsetzung des Abkommens von Algier sowie die Unterstützung des Aufbaus staatlicher Strukturen in Zentralmali zu leisten. In erster Linie sollen Zivilpersonen und Personal der Vereinten Nationen geschützt werden. Außerdem sollen die Soldaten ein sicheres Umfeld für die Bereitstellung von humanitärer Hilfe schaffen und logistische Unterstützung für die regionale Eingreiftruppe der G5 Sahelstaaten leisten.

Die Bundeswehr beteiligt sich mit Aufklärungs-, Objektschutz- und Unterstützungskräften. Die luftgestützte Aufklärung erfolgt mit unbemannten Drohnen. Außerdem stellen die Soldaten Lufttransport für Patienten und logistische Unterstützung für die eigenen Soldaten sowie für Partnernationen bereit.

Grundlage des Einsatzes ist die Resolution 2100 aus dem Jahr 2013 und deren Folgeresolutionen des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen. Das Mandat soll bis Ende Mai 2021 befristet werden. Die einsatzbedingten Zusatzausgaben für die Fortsetzung der Beteiligung beziffert die Bundesregierung auf voraussichtlich rund 322,5 Millionen Euro. (sas/11.05.2020)