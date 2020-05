Liveübertragung: Freitag, 15. Mai, 10.10 Uhr

Der Bundestag befasst sich am Freitag, 15. Mai 2020, erstmalig mit einem Antrag der AfD-Fraktion mit dem Titel „Autofahrer unterstützen – Neuen Bußgeldkatalog sofort außer Kraft setzen – Rückkehr zu alter Bußgeldkatalog-Verordnung“ (19/19157). Ebenso beraten wird ein Antrag der FDP-Fraktion zum Thema „Die Straßenverkehrsordnung reformieren – Verhältnismäßigkeit statt sofortige Fahrverbote“ (19/19128). Für die Aussprache steht eine Stunde zur Verfügung. Anschließend sollen die Vorlagen zur Beratung in den federführenden Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur überwiesen werden.

Antrag der AfD

Die AfD will die am 28. April 2020 in Kraft getretenen Änderungen im Bußgeldkatalog außer Kraft setzen mit Ausnahme der Teile, die sich auf das innerörtliche Rechtsabbiegen von Lkw mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 3,5 Tonnen an Stellen beziehen, an denen mit Rad- und Fußgängerverkehr gerechnet werden muss (19/19157). Von der Außerkraftsetzung will sie auch das neue Bußgeld für die unerlaubte Nutzung einer Rettungsgasse ausnehmen.

Die Fraktion fordert das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur auf, den vorherigen Bußgeldkatalog mit Ausnahme dieser beiden Änderungen wieder in Kraft zu setzen.

Antrag der FDP

Die FDP fordert in ihrem Antrag (19/19128), die in Kraft getretenen Verschärfungen bezüglich der Einführung von Fahrverboten bei Geschwindigkeitsüberschreitungen von 21 km/h innerorts und 26 km/h außerorts zurückzunehmen. Die ebenfalls in Kraft getretenen Bußgelderhöhungen für Vergehen ohne Behinderung, Gefährdung oder Schadensfälle sollten nach dem Willen der Fraktion auf ihre Verhältnismäßigkeit geprüft und zurückgenommen oder verringert werden.

Alle Änderungen aufgrund der Novelle der Straßenverkehrsordnung will die FDP auf Verhältnismäßigkeit prüfen und gegebenenfalls angepasst werden. (sas/13.05.2020)