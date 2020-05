Liveübertragung: Mittwoch, 13. Mai, 14 Uhr

Im Anschluss an die Regierungsbefragung beginnt am Mittwoch, 13. Mai 2020, die einstündige Fragestunde. Vertreter der Bundesregierung beantworten vorab schriftlich eingereichte Fragen der Abgeordneten (19/19020), die getrennt nach Ressorts aufgerufen werden.

Grüne mit den meisten Fragen

Von den insgesamt 61 Fragen an die Bundesregierung stammen 29 von Abgeordneten der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. Es folgen Abgeordnete der FDP-Fraktion mit 13 Fragen, Abgeordnete der Fraktion Die Linke mit elf Fragen und Abgeordnete der AfD-Fraktion mit acht Fragen.

Die meisten Fragen, nämlich 13, richten sich an das Bundesministerium für Gesundheit. Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur soll zehn Fragen beantworten, das Bundesministerium für Inneres, Bau und Heimat acht Fragen. Sechs Fragen gehen an das Bundesministerium für Arbeit und Soziales, jeweils fünf Fragen an das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft und an das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Vier Fragen soll das Auswärtige Amt beantworten, drei Fragen das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit. Je zwei Antworten werden vom Bundesministerien für Bildung und Forschung und vom Bundeskanzleramt erwartet. Eine Frage richtet sich jeweils an das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, an das Bundesministerium der Verteidigung und an das Bundesministerium der Finanzen.

Was die Abgeordneten wissen wollen

Der Thüringer AfD-Abgeordnete Dr. Anton Friesen will beispielsweise vom Umweltministerium wissen, wie die Bundesregierung die Gefährlichkeit der seit Anfang April wütenden Brände um das ukrainische Atomkraftwerk Tschernobyl für Deutschland und Europa einschätzt.

Die baden-württembergische Abgeordnete der Linken Heike Hänsel fragt das Auswärtige Amt, in welcher Weise und wo genau die Bundesregierung bisher dazu beigetragen, dass es atomare Abrüstungsschritte bei der Nato gibt.

Der Hamburger FDP-Abgeordnete Dr. Wieland Schinnenburg erkundigt sich beim Gesundheitsministerium, aus welchen Gründen die Bundesregierung Leistungserbringer wie Physiotherapeuten, Hebammen oder Zahnärzte bisher nicht in den Schutzschirm des Krankenhausentlastungsgesetzes aufgenommen hat und warum dieser Schutzschirm nur für Ärzte, Psychotherapeuten und Krankenhäuser gelten soll.

Die bayerische Abgeordnete Lisa Badum (Bündnis 90/Die Grünen) will vom Wirtschaftsministerium wissen, ob die Bundesregierung plant, die vom Parlamentar-schen Staatssekretär Marco Wanderwitz in der Fragestunde am 6. Mai 2020 angesprochene Weiterentwicklung des Kurzarbeitergelds in ein Qualifizierungs-Kurzarbeitergeld umzusetzen, um die Corona-Krise für dringend nötige Weiterbildung in Strukturwandelregionen zu nutzen, und falls ja, wie der Zeitplan dafür ist. (vom/ste/11.05.2020)