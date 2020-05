Liveübertragung: Freitag, 15. Mai, 14.35 Uhr

In der Bundeswehr soll eine jüdische Militärseelsorge eingerichtet werden. Der Bundestag berät am Freitag, 15. Mai 2020, in erster Lesung über einen Gesetzentwurf der Bundesregierung (19/18074 neu), mit dem ein entsprechender Vertrag vom 20. Dezember 2019 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Zentralrat der Juden umgesetzt werden soll. Nach der halbstündigen Debatte im Plenum soll die Vorlage zur weiteren Beratung in den federführenden Verteidigungsausschuss überwiesen werden.

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Ziel des Gesetzesvorhabens ist es, das Grundrecht der jüdischen Soldaten auf freie Religionsausübung und ihren Anspruch auf Seelsorge in der Truppe umzusetzen. Derzeit existiere in der Bundeswehr nur eine evangelische und katholische Militärseelsorge, heißt es in der Gesetzesvorlage.

Konkret sieht der Gesetzentwurf die Einrichtung eines Militärrabbinats mit voraussichtlich 48 Dienstposten vor, das als nachgeordnete Bundesbehörde dem Verteidigungsministerium unterstellt sein soll. Die Kosten beziffert die Bundesregierung auf jährlich rund 4,67 Millionen Euro sowie einmalig auf rund 900.000 Euro. (aw/sas/13.05.2020)