Liveübertragung: Donnerstag, 14. Mai, 13.15 Uhr

Der Bundestag debattiert am Donnerstag, 14. Mai 2020, über zwei Anträge, welche die Fraktionen Die Linke und Bündnis 90/ Die Grünen eingebracht haben. Der Antrag der Linken ist überschrieben mit „Kindergipfel durchführen – Kindern und Jugendlichen unter Pandemiebedingungen gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen“ (19/19145). Der Titel des Antrags der Grünen lautet „Rechte von Kindern in der Corona-Krise schützen“ (19/19146). Für die Debatte ist eine Stunde eingeplant. Anschließend sollen die Vorlagen zur weiteren Beratung in den federführenden Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend überwiesen werden.

Antrag der Linken

Die Linke fordert die Bundesregierung unter anderem auf, zu einem Kindergipfel ins Bundeskanzleramt einzuladen mit dem Ziel, die Achtung der Kinderrechte gemäß UN-Kinderrechtskonvention sowie den gesetzlichen Auftrag des Kinder- und Jugendhilfegesetzes auch unter Pandemiebedingungen zu erfüllen und Kindern und Jugendlichen gesellschaftliche Teilhabe unter Pandemiebedingungen zu ermöglichen.

Auch solle die Regierung finanzielle Hilfen für die Herausforderungen und Folgen der Coronakrise vor allem in der Kinder- und Jugendhilfe bereitstellen, um während der Zeit der Pandemie alle Einrichtungen öffnen und alle Angebote ausstatten zu können.

Antrag der Grünen

Die Grünen fordern die Bundesregierung in ihrem Antrag (19/19146) unter anderem auf, den Schutz und die besondere Perspektive von Kindern in den bundesweiten Pandemieplan aufzunehmen und damit die Bedürfnisse der Kinder von Anfang an zu berücksichtigen. Auch sollen der Wegfall verschiedener Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket sowie steigende Kosten etwa für Lebensmittel ausgeglichen werden, indem ein monatlicher Zuschlag für anspruchsberechtigte Kinder und Jugendliche in Höhe von 60 Euro automatisch ausgezahlt wird.

Darüber hinaus tritt die Fraktion für ein „Gerechtigkeitspaket für faire Bildungschancen“ ein, um Kindern aus finanziell benachteiligten Familien von zusätzlicher Lernförderung über (Schul-)Sozialarbeit bis hin zu Freizeit- und Ferienangeboten umfassende Teilhabe und Unterstützung anzubieten. Ebenso verlangen die Grünen, dass kein Kind von digitalem Lernen und digitalen Anwendungen ausgeschlossen wird und ungleiche Startchancen ausgeglichen werden. (sas/13.05.2020)