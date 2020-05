Liveübertragung: Mittwoch, 13. Mai, 18.15 Uhr

Der Bundestag berät am Mittwoch, 13. Mai 2020, erstmalig über einen Antrag von Bündnis 90/Die Grünen mit dem Titel „Professionelle Pflegekräfte wertschätzen und entlasten – Nicht nur in der Corona-Krise“. Für die Debatte im Plenum steht eine halbe Stunde zur Verfügung. Anschließend soll die Vorlage zur weiteren Beratung in den federführenden Gesundheitsausschuss überwiesen werden. (sas/11.05.2020)